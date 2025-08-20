Bullfrog Flagship Store – Design neu erleben

× 1 von 3 Erweitern Wumms Baboo × 2 von 3 Erweitern timo allin Donna × 3 von 3 Erweitern timo allin Tatami Prev Next

Seit über 10 Jahren ist [living] wohndesign by Terry Palmer bereits Partner der Designmanufaktur Bullfrog – einer Marke, die Konventionen kreativ hinterfragt, Räume neu denkt und mit jedem Stück Emotionen weckt. Als offizieller Markenstore eröffnet [living] wohndesign im Juli den ersten exklusiven Bullfrog Flagship Store in der Region Köln, Düsseldorf & Bonn!

Gezeigt wird das komplette Spektrum der Bullfrog Kollektion: flexible Polstermöbel mit überraschenden Funktionen, durchdachtem Design und handwerklicher Qualität – modern, wandelbar und 100 Prozent „Made in Germany“.

[living] x Bullfrog Flagship Store, Luxemburger Straße 251, Köln. www.living-wohndesign.de/bullfrog