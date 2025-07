ColognePride 2025 „Für Queerrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“

× Erweitern Foto: Erich Weber / CC0 / Unsplash ColognePride

In einer Zeit, in der queere Menschen selbst in demokratischen Gesellschaften erleben, dass ihre Rechte eingeschränkt oder infrage gestellt werden, will der ColognePride ein sichtbares Zeichen setzen.

Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter*, nicht-binären und weiteren queeren Menschen sind grundlegende Menschenrechte und müssen als solche anerkannt werden. Dabei geht es nicht nur um universelle Prinzipien, sondern auch um persönliche Lebensrealitäten: Jede*r soll das Motto „Für Queerrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“ auf individuelle Weise mit Leben füllen können.

Das zweiwöchige Programm des ColognePride vom 21. Juni bis 6. Juli umfasst 79 angemeldete queerpolitische Veranstaltungen – eine aktuelle Übersicht findet ihr HIER. Das Programmheft liegt an vielen Stellen in NRW aus und ist HIER online abrufbar.

Kernforderungen des ColognePride e.V.

Die Seele des ColognePride sind die politischen Kernforderungen, in denen sieben Punkte benannt werden, die für eine pluralistische Gesellschaft unverzichtbar sind und einen klaren Arbeitsauftrag an die Gesellschaft sowie an Kommunal- und Bundespolitik stellen.

Erweiterung des Artikels 3 Absatz 3 des Grundgesetzes um die Merkmale sexuelle und geschlechtliche Identität. Absicherung und Ausbau von Community- und Beratungsstrukturen. Gleichstellung der Adoptionsregeln für gleichgeschlechtliche Ehen. Hasskriminalität und Hatespeech endlich wirksam bekämpfen. Ein Verbot von Gruppierungen (auch Parteien), welche durch homo- & transfeindliche Äußerungen die Menschenwürde verletzen sowie diverses, selbstbestimmtes Leben bekämpfen. Internationales Engagement der Bundesregierung für die Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere in der Unterstützung von LGBTIQA+*-Initiativen. Abschaffung des besonderen kirchlichen Arbeitsrechtes.

Der ColognePride fordert Politik und Gesellschaft auf, die Versagung von Menschenrechten – insbesondere in Bezug auf queere Personen – zu benennen, zu ächten und auf diejenigen einzuwirken, die Menschenrechte mit Füßen treten; seien es Einzeltäter, Gruppen oder ganze Staaten.

The Pride Village – Zwei Wochen lang „ColognePride Beach“

Köln bekommt erstmals über den gesamten Zeitraum des ColognePride, also volle zwei Wochen, ein Pride Village mitten in der Stadt. Der ColognePride Beach auf dem Elogiusplatz war 2024 bereits ein voller Erfolg und in diesem Jahr kann gleich zwei volle Wochen lang am Strand oder Pool mit kühlem Drink relaxt werden.

Erlebt bei lässigen IBIZA-Sounds Entspannung pur in der Beach-Lounge oder macht es euch auf einer der vielen Strandliegen bequem. Ein leckeres Gastro-Angebot sowie Cocktails und Drinks findet ihr an der Beach Bar.

Noch bis 6.7., Elogiusplatz an der Pipinstraße, Köln.

CSD-Straßenfest 4. – 6. Juli

Konzerte, Politik und Diskussionen, Live-Podcasts und viele weitere künstlerische Darbietungen und Performances bekommt ihr an den drei Tagen des CSD-Straßenfestes geboten, insgesamt über 60 Stunden Programm!

Das über zwei Hektar große Veranstaltungsgelände des CSD-Straßenfestes mit den vier Bühnen befindet sich auch dieses Jahr wieder im Herzen der Kölner Altstadt (Heumarkt, Gürzenich und Alter Markt) sowie am Elogiusplatz und in der Pipinstraße.

Bühne Heumarkt

Auf dem Heumarkt erwartet euch eine Mischung aus Musik und Show mit deutschen und internationalen Künstler*innen.

Bühne Alter Markt

Die „Politurbühne“ auf dem Alter Markt steht für ein abwechslungsreiches Musik- und Infotainment-Programm. Hier haben Inhalte und Ansprüche ebenso ihren Platz wie regionale und internationale Künstler*innen.

Beach-Stage Elogiusplatz und Pipinstraße

Am ColognePride Beach hört ihr queere Podcasts wie „Radiomilch“ und „Queer Crimes“, für die nötige Strandatmosphäre sorgen entspannten Sounds, aufgelegt von DJ Gina G, DJ Clark und DJ Luuk de Keizer.

Dance-Stage Günter-Wand-Platz am Gürzenich

Die VODAFONE Dance Stage hosted by SEXY PARTY findet ihr auf dem Günter-Wand-Platz direkt vor dem Kölner Gürzenich. An allen drei Tagen erwarten euch 20 Stunden elektronische Musik von DJs, die queere Partys & Allies aus Köln repräsentieren, aber auch einzigartige Shows & Dancer.

Eröffnung: 4. Juli, 18 Uhr

Öffnungszeiten:

Freitag, 4. Juli: 16 – 23 Uhr, Line-up

Samstag, 5. Juli: 12 – 23 Uhr, Line-up

Sonntag, 6. Juli: 11 – 22 Uhr, Line-up

CSD-Demonstration 6. Juli

Neben dem Straßenfest stellt die CSD-Demo mit jährlich rund 1,4 Millionen Besucher*innen sicherlich einen der Höhepunkte des ColognePride dar. Die Demo findet dieses Jahr am 6. Juli statt und wird wieder Hunderte Fußgruppen und unzählige Trucks umfassen. Gerade in Zeiten, in denen Diskriminierung wieder lauter wird, ist es umso wichtiger, Stärke zu zeigen und für Queerrechte zu demonstrieren. Seid laut, seid bunt, seid viele!

Eröffnung: 6. Juli, 11 Uhr

Start: 11:30 Uhr, Deutzer Brücke, Köln

× Erweitern Foto: Hugo Winkels Cologne Pride

ColognePride-Shop

Im ColognePride Merchstore findet ihr nicht nur Shirts, Hoodies und Kappen, sondern auch diverse Accessoires wie Fächer, PrideFlags und Taschen. Das Design ist mehr als nur ein Motiv, denn es verkörpert die Werte des CologePride: Liebe, Akzeptanz und Zusammenhalt. Tragt es mit Stolz und setzt ein Zeichen für eine bunte, offene und tolerante Gesellschaft.

Mit dem Einkauf unterstützt ihr den gemeinnützigen Verein ColognePride e.V. im Kampf für Menschenrechte. Alle Produkte sind nachhaltig produziert und wurden zu fairen Löhnen hergestellt. Die Druck- und Stickarbeiten finden in Köln statt.

Stay proud und holt euch euer cooles Outfit mit Statement! www.colognepride-shop.de

CSD-Ticket für den ColognePride 2025

Für die Teilnahme am CSD empfiehlt sich die Anreise mit Bus und Bahn. Das ist unter anderem mit dem CSD-Ticket möglich. Damit könnt ihr nicht nur in Köln und im gesamten VRS-Gebiet fahren, sondern auch im kleinen Grenzverkehr VRS/VRR, in den AVV-Tarifgebieten Titz, Merzenich, Düren, Vettweiß sowie Nörvenich, in Meinerzhagen (VRL) und im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sowie auf ausgewählten Strecken in Olpe/Drolshagen (VGWS) und in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz.

Das CSD-Ticket kostet 23,60 Euro und ist vom 4. Juli (ab 14 Uhr) bis zum Betriebsschluss am 6. Juli (bis 3 Uhr nachts am Folgetag) gültig. Ihr bekommt es über die VRS-App oder im VRS-Online-Ticket-Shop unter www.vrs-ticketshop.de.