Der Hitze entkommen

Wenn die Temperaturen steigen und die Hitze in den Kölner Straßen schier unerträglich wird, schlägt die Stunde der Badeseen. Und davon gibt es in und um Köln viele. Sie alle laden zum Entspannen, Schwimmen oder einfach nur die Natur genießen ein.

× Erweitern Foto: Marco Verch Luftbild Blackfoot Beach am Fühlinger See

Escher See

Bekannt für seinen Beachclub Monkey´s Island mit tollem Sandstrand, Liegeflächen und Cocktailbar ist der Escher See einer der beliebtesten Badeseen in der Umgebung. Offiziell ist das Baden im Escher See nur innerhalb des Areals des Beachclubs erlaubt, eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Auf der Facebookseite wird tagesaktuell informiert.

Escher See, Am Baggerfeld 4, Köln. www.facebook.com/monkeysislandcologne

Fühlinger See

Im Kölner Norden liegt der Fühlinger See. Er ist einer der schönsten und auch größten Seen in der Umgebung und bietet mit der Sport- und Erholungsanlage Fühlinger See eine Vielzahl von Aktivitäten wie Beachvolleyball, Rudern, Stand-up-Paddeln, aber auch Klettern im Hochseilgarten. Außerhalb des Strandbads ist das Baden nicht erlaubt, Tickets gibt es nur online über die Webseite.

Fühlinger See, Oranjehofstr. 103–105, Köln. www.blackfoot-beach.de

Naturfreibad Vingst

Das Naturfreibad Vingst verspricht naturbelassenes Open-Air-Badevergnügen: Feiner Sandstrand, großzügige Liegewiesen, Hängematten, exzellente Wasserqualität und ein Abenteuerspielplatz machen den Baggersee am östlichen Stadtrand von Köln zu einem Freizeitparadies für Familien. Auf zwei Grillplätzen könnt ihr euch euer Steak selbst braten.

Naturfreibad Vingst, Vingster Ring, Köln-Vingst. www.koelnbaeder.de/bad/naturfreibad-vingst/info

Diese Badeseen bieten eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität und sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30 Minuten oder dem Fahrrad zu erreichen. Aber auch im Kölner Umland gibt es viele Gewässer, wo ihr auch baden könnt. Infos unter www.koeln.de/koeln/freizeit/schwimmen/badesee