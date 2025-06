Erste Stolperschwelle würdigt homosexuelle Häftlinge

× Erweitern Foto: Jürgen Wenke Stolperschwelle Gefängnis Bochum

Am 5. Juni verlegte der Künstler Gunter Demnig vor dem Strafgefängnis in Bochum (genannt Krümmede) eine Stolperschwelle. Gewürdigt werden Häftlingsopfergruppen der NS-Willkür.

Für viele homosexuelle Häftlinge folgte nach der vollen Verbüßung der Haft wegen Verurteilung nach dem Schandparagraphen 175 eine willkürliche neue Verhaftung durch die Polizei und die anschließende Deportation in ein Konzentrationslager. Aber auch für diejenigen, die nach der Haft entlassen wurden, gab es kein Leben ohne Repressionen: Oft hatten sie berufliche Nachteile aufgrund der Vorstrafe, galten auch in der jungen BRD als rechtmäßig verurteilte Straftäter. Viele flüchteten zur Tarnung in eine Ehe, andere flüchteten in den Tod. Die Strafverfolgung ging nach 1945 mittels § 175 (in der Nazifassung von 1935) bis 1969 weiter.

Foto: Jürgen Wenke Stolperstein Bochum Gerhard Krebs

Der Forscher Jürgen Wenke konnte die Lebenswege einiger Häftlinge von Krümmede recherchieren, etwa die der homosexuellen, jüdischen Zwillinge Ernst und Leo Salomon aus Trier. Ernst wurde im Februar 1943 in Auschwitz ermordet, Leo wurde vom Bochumer Gefängnis in das Gefängnis Wolfenbüttel transportiert und starb dort im November 1942 aufgrund der miserablen Haftbedingungen. Ein weiterer Häftling, Gerhard Krebs, nahm sich 1939 im Bochumer Gefängnis kurz vor Ende der Haftzeit das Leben. Man hatte ihm vermutlich mitgeteilt, dass er in ein KZ deportiert werden sollte.

