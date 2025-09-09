Jochen Hanebeck erhielt ersten „Stimme für Vielfalt“-Award

× Erweitern Foto: Charta der Vielfalt e.V. Jochen Hanebeck - Stimme der Vielfalt Award

Mit der Verleihung der „Stimme für Vielfalt“ an Jochen Hanebeck setzt die Charta der Vielfalt ein klares Zeichen: Vielfalt braucht nicht nur Worte – sondern Stimmen, die gehört werden. Und Menschen, die sie erheben, wenn es darauf ankommt.

Jochen Hanebeck, CEO der Infineon Technologies AG, ist so ein Mensch. In einer Zeit, in der sich viele Unternehmensverantwortliche zurückhalten, positionierte sich Hanebeck im Vorfeld der Europawahl 2024 mit bemerkenswerter Deutlichkeit: In einem vielbeachteten LinkedIn-Post warnte Hanebeck vor den Gefahren populistischer und extremistischer Kräfte – nicht als politische Geste, sondern aus der Überzeugung heraus, dass Demokratie, Toleranz und ein offenes Europa auch wirtschaftliche Zukunft sichern.

Für den klaren öffentlichen Appell gegen Rechtspopulismus wurde Jochen Hanebeck mit dem „Stimme für Vielfalt“-Award ausgezeichnet. Michaela Jaap, Vorstandsmitglied der Charta der Vielfalt e.V., findet klare Worte: „Jochen Hanebeck zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören.“

Der Charta der Vielfalt e.V. ist die größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Diversity in Unternehmen und Institutionen Deutschlands. Mit dem „Stimme für Vielfalt“- Award würdigt die Charta der Vielfalt herausragendes Engagement für eine inklusive, chancengerechte und vielfältige Gesellschaft.

www.charta-der-vielfalt.de