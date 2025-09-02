Live in Köln und Berlin: Young Gun Silver Fox

Das Duo Young Gun Silver Fox lädt mit seinem aktuellen Album „Pleasure“ zu einem musikalischen Spaziergang ein, der einfach gut tut. Das Duo spielt am 21.9. in Berlin (Gretchen) und am 23.9. in Köln (Kantine).

Die Musik des Duos ist wie eine frische Brise an einem sonnigen Frühlingstag: Sie lässt den Geist zur Ruhe kommen, bringt gute Laune und ist dabei vollgepackt mit stilvollem, lässigem Indie-Sound. Thematisch dreht sich bei „Pleasure“ alles um Leichtigkeit, Entspannung und das süße Gefühl von Sonne auf der Haut. Genau das hört man auch – die Songs strahlen Wärme und positive Vibes aus, ohne dabei kitschig zu wirken. Ein Album, das seinen Namen mehr als verdient hat. Und das merkt #mensch sofort: Hier geht es einfach um das pure musikalische Wohlfühlen. www.younggunsilverfox.com