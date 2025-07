Oper Köln im StaatenHaus

× Erweitern Foto: Oper Köln / Karl & Monika Forster Szenenfotos aus „Giulio Cesare in Egitto” 2022/23

Giulio Cesare in Egitto (Georg Friedrich Händel)

Wiederaufnahme: 5. Juli, weitere Vorstellungen: 8. / 10. / 12. Juli

Mit der Wiederaufnahme einer spektakulären Produktion verabschiedet sich die Oper Köln in die Sommerpause: Händels „Giulio Cesare in Egitto“ ist nicht nur eine der meistgespielten Opern überhaupt; für die Kölner Produktion von Regisseur Vincent Boussard aus dem Frühjahr 2023 hatte der legendäre Modedesigner Christian Lacroix aufsehenerregende Kostüme entworfen! Auch dieses Mal wieder herrlich übergriffig: Eine der ganz großen Barocksängerinnen, Sonia Prina, in der Rolle des Fieslings Tolomeo. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Matthias Hoffmann als durchgeknalltem Achille, mit Anna Lucia Richter als kampflustigem Sesto und mit Sonja Runje in der majestätisch angelegten Titelrolle. Besonders freuen darf man sich auf die berühmte Arie Piangerò, la sorte mia, erneut gesungen von der aufstrebenden Sopranistin Kathrin Zukowski als Kleopatra. Am Pult des Gürzenich-Orchesters: Rubén Dubrovski.

Foto: Oper Köln / Paul Leclaire Szenenfotos aus „Die Zauberflöte" 2020/21

Die Zauberflöte (Wolfgang Amadeus Mozart)

Wiederaufnahme: 31. August, weitere Vorstellungen: 4. / 5. / 7. / 10. / 12. / 14. / 17. / 21. / 25. / 27. September

Mozarts große Oper steht in der prachtvollen Inszenierung des 2023 verstorbenen großen Theatermachers Michael Hampe noch einmal auf dem Spielplan der Oper Köln und eröffnet die Spielzeit 2025/26. Mit der „Zauberflöte“ gab er in der Spielzeit 2021/22 ein letztes Mal seine künstlerische Visitenkarte am Opernhaus der Stadt Köln ab, das so wesentlich mit seinem Namen verbunden ist – und wurde ein großer Publikumserfolg. In der immer wieder faszinierenden „Zauberflöte“ werden Themen wie Menschenerziehung, Prüfung und Reifung, männerbündisches Sektierertum, das Übernehmen von Verantwortung innerhalb einer Gesellschaft und der maßvolle Umgang mit Macht behandelt – Themen, die uns heute mehr denn je beschäftigen. Mozarts letzte Oper ist zugleich ein wunderbares Märchen für Jung und Alt!

Mit Katharina Müllner und José Luis Gutiérrez (alternierend) geben zwei Newcomer*innen ihr Debüt am Pult des Gürzenich-Orchesters. In versierten Gesangsrollen: Chelsea Marilyn Zurflüh/Kathrin Zukowski (Pamina), Tetiana Zhuravel/Giulia Montanari (Königin der Nacht), Dmitry Ivanchey/Kieran Carrel (Tamino), KS Miljenko Turk/Wolfgang Stefan Schwaiger (Papageno) und viele andere Gäste wie auch Sänger*innen vom Haus.

Oper Köln im StaatenHaus, Rheinparkweg 1, Köln-Deutz. Infos und Tickets unter www.oper.koeln