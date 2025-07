Party, Party, Party

Expand Stattgarde Colonia Stattgarde Colonia

„PrideNow“ in der Wolkenburg – Offizielle Opening Party

Zum Start ins CSD-Wochenende lädt die offizielle Opening Party am Freitagabend in die Wolkenburg ein – organisiert in Zusammenarbeit mit dem SC Janus und der Stattgarde Colonia Ahoj. Geboten werden drei Floors mit Mainstream, 80er-Hits und House sowie ein Live-Auftritt der legendären Weather Girls („It’s Raining Men“). Im Ticket ist ein Welcome-Longdrink enthalten. Der Erlös der Benefizparty kommt anyway e.V., Aidshilfe Köln e.V. und rubicon e.V. zugute.

4.7., ab 22 Uhr, Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59–61, Köln. https://pridenow.ticket.io

U27 – YOUNG, WYLD, QUEER

Die Pride-Party für junge Queers bis 27 Jahre findet erneut im Tivoli Club nahe dem Heumarkt statt. Geboten werden Pop, aktuelle Charts und queere Klassiker – dazu eine Flirtstation und Raum für Begegnung abseits der Tanzfläche.Ein sicherer Rahmen für queere Menschen von 16 bis 27 Jahren.

4.7., ab 22 Uhr, Tivoli Club, Hohe Straße 14, Köln. https://tickets.u27.cologne

Mit „Bearded“ startet im Club Volta eine neue Party für Bären und ihre Freund*innen. Gespielt werden Gay Classics, Dance, Pop und EDM von DJs José Sanchez und Andy RX. Im Vordergrund steht ein respektvolles Miteinander – unabhängig von Aussehen oder Szenezugehörigkeit. Drinnen wie draußen lädt der Club zum Feiern in entspannter Atmosphäre ein.

4.7., ab 21 Uhr, Club Volta, Schanzenstraße 6–20, Köln. www.beardedparty.de

Xtreme! the sleazy fetish experience

Die Essigfabrik wird am CSD-Freitag wieder zum Treffpunkt für über 2.500 Fetischfans aus Europa. Die Xtreme! wartet mit einer riesigen In- und Outdoor-Play-Area, Licht- und Lasershow und einer aufwendig gestalteten Bühne auf. Der Dresscode lautet: Rubber, Leather, Army, Sports oder Naked – keine Ausnahmen.

4.7., ab 21 Uhr, Essigfabrik, Siegburger Straße 110, Köln. https://xtreme.ticket.io

PLAY with GUYZ

Techno, queere Energie und eine außergewöhnliche Location – am 4. Juli lädt die Partyreihe PLAY in den Schrotty. Zwei Floors, Visuals, Lichteffekte, Lagerfeuer, eine große Playzone und ein Autokino verschmelzen zu einer besonderen Clubnacht.

Dresscode: „Kinky Glam“ – Streetwear ist tabu, Fotografieren ebenfalls. Spontane Begegnungen sind erwünscht.

4.7., ab 22 Uhr, Schrotty Club, Vogelsanger Straße 406, Köln. www.sexyparty.cologne

Sissy that Rainbow – Pride XXL-Special

Am CSD-Freitag lädt das queere Partylabel „Sissy that Party“ gemeinsam mit dem Kollektiv „studio rainbow“ zu einem besonderen Pride-Highlight ins Odonien. Zwei Floors – Pop und Techno – versprechen eine Nacht voller Vielfalt und queerer Energie. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 16 Euro (zzgl. Gebühr), Abendkasse je nach Verfügbarkeit.

4.7., ab 23 Uhr, Odonien, Hornstraße 85, Köln. www.instagram.com/sissythatparty,

www.instagram.com/_studio.rainbow_

Foto: Maurice Bach / Pascal Fassbender Studio Rainbow

Cologne Pride Boat @ Rheinfetisch

Logo Rheinfetisch

Drei Stunden Rheinrundfahrt mit Beats, Drinks und guter Laune auf dem „XXL-Open-Air-Partydeck“ der MS RheinVision: Das Pride Boat wird zum Highlight, wenn Top-DJs wie Luuk De Keizer oder MB Affairs auflegen, während Gäste in Fetisch-Outfits oder farbenfrohen Looks tanzen.

Dresscode: Fetisch-Outfits, aber auch schillernde „Rainbow-Looks“ sind gerne gesehen. Sonnencreme nicht vergessen!

5.7., Boarding 12.30 Uhr, Rückkehr 16.30 Uhr, Anleger Hohenzollernbrücke, Köln. https://tickets.rheinfetisch.de

Sexy Pride World 2025 – Offizielle Main Party

Am Samstagabend verwandelt sich das Bootshaus in ein queeres „Wunderland der Superlative“: 4.000 m², fünf Floors mit LED-Wänden, spektakulären Lichteffekten und internationalen Star-DJs, die Pop, Techno, Circuit und Trash auflegen.

Draußen locken Beach-Area und Rummelplatz, drinnen gibt es weitere Highlights wie Playzones und Performer. Mit dabei: Headliner Joris Voorn.

5.7., ab 22 Uhr, Bootshaus, Auenweg 173, Köln. www.sexyparty.cologne

Foto: Sex Pride World Sex Pride World

UNIQORN – CSD Special auf zwei Floors

Direkt an der Tanzbühne am CSD-Straßenfest steigt mit UNIQORN die legendäre Community-Party im Quater1 – queer, laut und tanzbar. Paradiesvögel aller Art feiern gemeinsam auf zwei Dancefloors mitten in Köln. Im klimatisierten Basement liefern die beiden legendären Kult-Dj´s D´jumelle und Abriss Barbie Danceclassics Pop und Rock. Auf dem zweiten Floor erwarten euch House und Elektro von GinaG, Inge Linne und Coco Yeah. Dazu gibt’s eine große Chillout-Terrasse für entspannte Pausen unter freiem Himmel.

5.7., ab 23 Uhr, Quater1, Quartier am Hafen, Köln. www.uniqornlove.de

Uniqorn CSD Party

NAUGHTY - Pride Festival Closing Party

Macht euch bereit für das wildeste Finale des ColognePride. Auf der offiziellen Closing Party feiert ihr gemeinsam mit den DJs Chris Bekker, Skippo und Kojak eine Nacht voller elektrisierender Beats mit der besten House- und Progressive-Auswahl, einer Lichtshow von Dirk Neuenfels und unvergesslicher Energie.

6.7., 20:30 Uhr, Club Nachtflug, Hohenzollernring 89–93, Köln. https://naughtyparty.de

Babylon Pool Party

Foto: Olaf Alp Babylon Sauna Poolparty

Wie in jedem Jahr ist die Babylon Poolparty am Montag nach dem Cologne Pride der Abschluss des einmaligen Wochenendes. Am 7. Juli verwandelt sich der Kölner Schwitztempel mit seinem großen Freiluftpool und Sonnendeck in die Party-Location schlechthin. Heiße Typen und Sonne satt gepaart mit erstklassigen Beats und bester Stimmung – die perfekte Mischung zum Ausklang des Prides. Früh kommen lohnt sich!

7.7., ab 10 Uhr, Badehaus Babylon Cologne, Friesenstraße 23–25, Köln.

www.babylon-cologne.de