PAUL MITTENDRIN – Wenn Vielfalt Fahrt aufnimmt

× 1 von 5 Erweitern Foto: Polina Kulyasova Paul Mittendrin CSD Karlsruhe × 2 von 5 Erweitern Foto: Polina Kulyasova Paul Mittendrin × 3 von 5 Erweitern Foto: Polina Kulyasova Paul Mittendrin × 4 von 5 Erweitern Foto: Polina Kulyasova Paul Mittendrin CSD Karlsruhe × 5 von 5 Erweitern Foto: Polina Kulyasova CSD Karlruhe Prev Next

Mit der Premiere von PAULMITTENDRIN am 7. Juni beim Christopher Street Day in Karlsruhe wurde ein gesellschaftspolitisches Statement auf die Straße gebracht, das in dieser Form einzigartig ist. Denn PAULMITTENDRIN bringt zusammen, was bisher kaum gemeinsam gedacht wurde: queere Sichtbarkeit, Tiermedizin, Umwelt- und Artenschutz, Inklusion und soziale Verantwortung.

Das Herzstück von PAULMITTENDRIN ist ein CSD-Truck, der nicht nur 150 Personen Platz bietet, sondern mit einem gut durchdachten Nachhaltigkeitskonzept – E-Zugmaschine, Batterien statt Generatoren und Upcycling der verwendeten Banner – selbst zum Statement wird.

Expand Foto: privat Paul

Initiator ist der 23-jährige Paul Jannik Lüdtke, tiermedizinischer Fachangestellter, langjähriger Papageienhalter mit einem Herz für verhaltensauffällige Vögel – und queerer Aktivist. Mit PAULMITTENDRIN möchte er darauf aufmerksam machen, „dass queerer Aktivismus weit mehr sein kann als reine Identitätspolitik. Es geht um Mitgefühl, Verantwortung und den Mut, neue Wege zu gehen – für all die Facetten im Leben, die nur wenigen bekannt sind“, so der 23-Jährige.

PAULMITTENDRIN ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Vielfalt in ihrer umfassendsten Form, das über alle gängigen CSD-Kategorien hinausgeht. Ein Projekt, das zum Nachdenken anregt.

www.paulmittendrin.de, www.instagram.com/paulmittendrin