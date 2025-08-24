Philharmonie mit neuer Intendanz

× 1 von 3 Erweitern Foto: Hubert Caldagues FEL!X 2025 - Ensemble Castelkorn Ensemble Castelkorn × 2 von 3 Erweitern Foto: Valentin Behringer FEL!X 2025 - Freiburger Barockconsort Freiburger BarockConsort × 3 von 3 Erweitern Foto: Petra Hajsk FEL!X 2025 - Collegium 1704 Collegium 1704(Chor und Orchester)26.08.2021 Prev Next

Nach 20 Jahren bringt die neue Spielzeit der Kölner Philharmonie einen Wechsel an der Spitze: Louwrens Langevoort, der das Haus seit 2005 leitet, übergibt sein Amt an Ewa Bogusz-Moore. Beim Originalklang-Festival FEL!X bleibt alles beim Alten: Es geht bereits in seine siebte Runde und widmet sich dem musikalischen Kulturraum Böhmens.

Expand Foto: Natalie Bothur Ewa Bogusz-Moore

Die neue Philharmonie-Intendantin und Geschäftsführerin der KölnMusik GmbH Ewa Bogusz-Moore leitete als Direktorin des Polnischen Nationalen Rundfunk-Sinfonieorchesters in Katowice seit 2018 eine umfassende Modernisierung der Institution und wurde, als zweite Frau überhaupt, in die European Concert Hall Organisation aufgenommen, deren Co-Vorsitzende sie seit 2019 ist. Ewa Bogusz-Moore ist Vorstandsvorsitzende des European Union Youth Orchestra, Clore Leadership Fellow, Jury-Vorsitzende beim ersten internationalen Wettbewerb für Dirigentinnen La Maestra in Paris, Mitglied der Programmausschüsse zahlreicher Musikfestivals und Initiatorin origineller künstlerischer Konzepte.

Die kommende Saison der Kölner Philharmonie ist noch aus der Feder von Louwrens Langevoort. Beginnen wird sie am 22. August mit einem Konzert des Porträtorchesters der Saison 2025/26, dem Concertgebouworkest mit seinem zukünftigen Chefdirigenten Klaus Mäkelä.

FEL!X

Beim direkt anschließenden Originalklang-Festival FEL!X vom 27. bis 31. August steht die Musik des osteuropäischen Kulturraums Böhmen im Mittelpunkt. Mit kuratiert hat FEL!X 2025 der aus Tschechien stammende Dirigent und versierte Kenner der Musik dieser Region Václav Luks.

27.–31.8., Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, Köln. Infos und Karten unter www.felix-originalklang.koeln.