Queer Festival – edition: family & friends

Bereits zum fünften Mal präsentiert das Schauspiel Dortmund das „Queer Festival“, bei dem vom 19. bis 21. Juni queere Perspektiven der Stadt und darüber hinaus sichtbar und hörbar gemacht werden – durch Musik, Gespräche, Workshops und Performances.

× Erweitern Foto: Schauspiel Dortmund Queer Festival 2025

In der diesjährigen Ausgabe des Festivals stehen queere Zugehörigkeiten im Mittelpunkt, die geprägt sind von solidarischen, befreienden und transformierenden Beziehungen. Die „edition family & friends“ thematisiert die gegenseitige Unterstützung und Liebe, die queere Menschen sich in Chosen Families entgegenbringen.

„family & friends – das bedeutet die (performative) Präsenz queerpolitischer Praktiken gegen faschistische und queerfeindliche Positionen, die nicht wenige von uns im nahen Umfeld erleben.“

Die Kurator*innen laden zum fünften Geburtstag ganz besonders dazu ein, Regenbogenfamilien und alte und neue Freund*innenschaften zu zelebrieren. Und so wird das Programm zu einem Familientreffen von Künstler*innen aus den vergangenen Festivals, unter anderem mit Mercedes Tuccini, Tito Bone, Mimi Vogt, Tarek Shrukallah, Shari Asha Crosson, Zainab Lax und weiteren Gäst*innen.

Drei Tage Programm

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 19. Juni, um 18 Uhr durch Schauspielintendantin Julia Wissert auf dem Schauspielvorplatz. Im Anschluss folgt die zweite Ausgabe von „Germany*s Next Chancellor*ette“, einer Primetime-Show mit Mercedes Tuccini und Gäst*innen.

Am Freitag lädt Drag King Tito Bone zur Comedy Show „Drag and Friends“ auf die Schauspielhausbühne, der Abend klingt mit einer Karaoke-Party mit Schauspielerin Antje Prust und Dramaturgin Sabrina Toyen aus.

× Erweitern Foto: Hupfeld Queer Festival 2023 "Un/Synchron" Father David Angels beim Queer Festival 2023.

Wie jedes Jahr gibt es auch 2025 einen Ballroom, hosted by Father David Angels und dem House of Elle. Das Programmhighlight findet am Samstag, 21. Juni, um 21 Uhr im Schauspielhaus statt.

An allen drei Veranstaltungstagen lädt der Community Space, kuratiert von Scherwin Hosseini, Besucher*innen dazu ein, das Schauspiel Dortmund als offenen Begegnungsort zu erleben. Auf dem Vorplatz, im Foyer und im Institut wird ein vielfältiges, kostenfreies Programm mit Workshops, Konzerten, DJ Sets und dem Blend Bazar geboten. Das ganze Programm ist online unter www.theaterdo.de/schauspiel/festivals/queer-festival abrufbar.

19.6 – 21.6., Theater Dortmund, Theaterkarree 1–3, Dortmund. Tickets für die Verkaufsveranstaltungen sind im Kundencenter (Platz der Alten Synagoge), unter www.theaterdo.de und 0231/50-27222 erhältlich.