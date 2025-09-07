Queerfilmfestival NRW

× Erweitern QFF

Parallel in 11 Städten und 16 Kinos zeigt das Queerfilmfestival eine Woche lang die besten queeren Filme des Jahres. Im Programm sind 18 exzellente Filme des queeren Weltkinos, sowohl aktuelle Filme als auch eine Retrospektive des Filmemachers Bruce LaBruce. Eine Online-Retrospektive zu 40 Jahre Salzgeber rundet das Programm ab.

Die Kinoabende werden von verschiedenen Projekten und Initiativen im Foyer begleitet. Außerdem könnt ihr auch online am Festival teilnehmen.

Alle Infos auf der Webseite und im Programmheft unter www.queerfilmfestival.net.

Jetzt streamen im Salzgeber Club

Wer den einen oder anderen Film der letzten Queerfilmfestivals verpasst hat oder einfach gerne seinen*ihren Lieblingsfilm noch einmal sehen möchte, dem*der sei der Salzgeber Club ans Herz gelegt. Dort findet ihr fast alle Filme aus den vorhergegangenen Jahren.

https://www.salzgeber.club