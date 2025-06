In Köln: Ralph Gibsons fotografische Welt

× Erweitern Foto: www.taschen.com Ralph Gibson Ralph Gibson, einer der bedeutendsten Fotografen unserer Zeit, wird am Samstag, den 28. Juni, um 12 Uhr persönlich im TASCHEN Store Köln (Neumarkt 3, 50667 Köln) sein neu erschienenes Buch signieren.

Expand Fotos: Ralph Gibson / www.taschen.com

Mit unverwechselbarem Blick und seiner Leica stets zur Hand, bewegt sich Ralph Gibson (geboren 1939) seit über sechs Jahrzehnten mühelos zwischen den klassischen Genres der Fotografie.

Ob Porträts, Akte oder Stillleben – Ralph Gibson versteht es, den scheinbar alltäglichen Moment in eine visuelle Erzählung zu verwandeln, die über das Offensichtliche hinausweist. Seine Arbeiten entziehen sich einfachen Kategorisierungen und eröffnen stattdessen neue Perspektiven des Sehens. Ende Juni stellt der US-Künstler sein neues Buch „Photographs 1960–2024“ (ISBN 978-3-7544-0268-9) in Köln vor. Das beeindruckende Buch präsentiert die bislang umfassendste Einzelsammlung des vielfach ausgezeichneten amerikanischen Fotografen. Das Werk vereint persönlich ausgewählte Meisterwerke aus seiner gesamten Schaffenszeit – ein eindrucksvolles Zeugnis seines einzigartigen fotografischen Vokabulars und seiner bleibenden Relevanz im zeitgenössischen Bilddiskurs. Und am 28. Juni kannst du es dir in Köln vom Meister selbst signieren lassen!

28.6., Ralph Gibson: „Photographs 1960–2024“, Kölner TASCHEN Store, Neumarkt 3, 50667 Köln, 12 Uhr, www.taschen.com