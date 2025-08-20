Berührendes Musiktheater als Portrait über die Generation der „Glücklichen“, bildgewaltiges Theatererlebnis über Alan Turing und die Macht der KI, der „Boléro“ als immersives Techno-Event, Konzerte, Tanz und vieles mehr – Intendant Ivo Van Hove fragt mit seinem Programm, wie wir in Zukunft leben wollen und gibt dem Festival das Motto „Sehnsucht nach morgen“. Beeindruckende Inszenierungen in einzigartiger Atmosphäre – offen, überraschend und inspirierend. Und nicht zu vergessen, ein Festival ist immer auch ein Fest!

21.8. – bis 21.9., verschiedene Orte in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck. Programm und weitere Infos unter www.ruhrtriennale.de.

Expand Foto: Koen Broos We Are The Lucky Ones

Highlights der Ruhrtriennale 2025

„We Are the Lucky Ones”

Die Oper „We Are the Lucky Ones“ von Philip Venables erzählt in der Jahrhunderthalle Bochum das Portrait der Generation der „Glücklichen“ – bewegend, zärtlich, witzig und mit großer Tiefe. Ein berührendes Mosaik aus realen Geschichten, Träumen und Erinnerungen, begleitet von den Bochumer Symphonikern.

4.9. – 7.9., Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, Bochum. www.ruhr3.com/lucky

Expand Foto: Diana Gomez Samuel Mariño - High on Händel

„High on Händel“

Der Venezolaner Samuel Mariño singt in der seltenen Tonlage des männlichen Sopran und damit höher als ein Countertenor. Er erobert das Opern-Repertoire und bringt queeren Glamour in die historische Aufführungspraxis. „High on Händel“ kommt er, begleitet von der Capella Cracoviensis, in den Landschaftspark Duisburg-Nord.

6.9. – 7.9., Gebläsehalle, Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstr. 71, Duisburg. www.ruhr3.com/high

Expand Oracle

„Oracle“

„Oracle“ ist ein bildgewaltiges Theatererlebnis über Alan Turing – erst Held der Briten im Zweiten Weltkrieg, dann aufgrund seiner sexuellen Orientierung verfolgt. Regisseur Łukasz Twarkowski verknüpft seine Geschichte mit der Macht und den Abgründen künstlicher Intelligenz, uraufgeführt in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord.

28.8. – 2.9., Kraftzentrale, Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstr. 71, Duisburg. www.ruhr3.com/oracle

× Erweitern Foto: Quentin Chevrier Rave-L Party

„Rave-L Party“

Mit der „Rave-L Party“ wird Maurice Ravels „Boléro“ zum immersiven Tanz-Event in der Maschinenhalle der Zeche Zweckel in Gladbeck – ein pulsierender Mix aus Klassik, Jazz und Techno, visuell eindrucksvoll inszeniert und offen für alle, die Musik körperlich erleben wollen.

22.8. – 24.8., Maschinenhalle Zweckel, Frentroper Straße 74, Gladbeck. www.ruhr3.com/ravel

Expand Foto: Nathan Bajar Tyshawn Sorey

„Cycles of My Being“ /„Save the Boys“

Tyshawn Sorey sprengt sämtliche Genre-Grenzen mit seinem Liederzyklus „Cycles of My Being“ und der 20-minütigen Countertenor-Arie „Save the Boys“. Seine Kompositionen handeln von Rassismus und anderen Themen, die die Realität vieler schwarzer Menschen in den USA widerspiegeln.

29.8. – 30.8., Turbinenhalle an der Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, Bochum. www.ruhr3.com/cycles