Wenn nicht hier, wo dann?

× 1 von 4 Erweitern Foto: Varieté et cetera Emir Buhari × 2 von 4 Erweitern Foto: Varieté et cetera Duo High Tension × 3 von 4 Erweitern Foto: Varieté et cetera Bruno Macaggi × 4 von 4 Erweitern Foto: Varieté et cetera Helmut Sanftenschneider - Moderation Prev Next

Rauchende Schlote und dampfende Schlackehalden bei Sonnenuntergang – idyllische Feierabendstimmung im Revier. Männer in Unterhemden in der Gartenscholle, Frauen in Haushaltskitteln stehen plachandernd in den Straßen, die Blagen pölen auffem Bolzplatz. Tante Emmas Laden und die Kneipe umme Ecke…. Das war einmal. Kein Grund zur Wehmut, denn im Bochumer et cetera lebt der Ruhrpott weiter!

Bereits im Herbst 2023 eroberte Helmut Sanftenschneider in der Erfolgsshow „Wat willse woanders!“ mit reichlich Ruhrpott-Charme und noch mehr Witz die Herzen des Publikums. In diesem Herbst bringt der Bochumer Moderator und Musiker nicht nur seine einzigartige Persönlichkeit auf die Bühne, sondern präsentiert auch wieder eine Vielzahl von talentierten Künstler*innen, die mit ihren artistischen Darbietungen begeistern werden. Der Abend verspricht einen Mix aus Musik, Comedy und spektakulären Acts, die die perfekte Herbststimmung einfangen.

7.9.–2.11., Varieté et cetera, Herner Str. 299, Bochum. www.variete-et-cetera.de