AIR TRANSAT: Von Berlin nach Toronto

Vom 19. Juni bis 24. Oktober 2025 verbindet die kanadische Airline Air Transat die deutsche Hauptstadt zweimal wöchentlich mit Toronto – jeweils am Montag und Freitag.

Zum Einsatz kommt eine für Langstrecken optimierte Maschine vom Typ Airbus A321LR, die über zwölf Sitze in der Club Class (Premium Economy) und 187 in der Economy Class verfügt. Die Flugzeit von Berlin nach Toronto beträgt etwa 8 Stunden und 50 Minuten, während der Rückflug aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse etwa eine Stunde kürzer ist. Über den Toronto Pearson Airport (YYZ) profitieren Passagiere von Anschlussmöglichkeiten zu weiteren kanadischen Zielen wie Montreal, Vancouver und Calgary. Dies wird durch ein Codeshare-Abkommen mit Porter Airlines ermöglicht, das nahtlose Verbindungen innerhalb Kanadas gewährleistet.

× Erweitern Foto: dax Toronto Pride

Pünktlich zum Toronto Pride

Die neue Verbindung startet rechtzeitig, um an einem der größten Pride-Veranstaltungen Nordamerikas teilzunehmen. Mit acht Bühnen und über 200 Stunden Programm während des Straßenfestes auf der Church Street sowie einer großen Parade am 29. Juni feiert Toronto sein Pride-Festival. Die Parade beginnt um 14 Uhr. Mehr als 25.000 Teilnehmer und über 250 Gruppen sind dabei, alle vereint in der Mission, Vielfalt, Akzeptanz und Integration zu fördern. Es ist nicht nur eine Parade, sondern eine lebendige Demonstration von Stolz, Stärke und Solidarität. Auf keinen Fall sollte man die spektakuläre Closing Night mit Live-Auftritten, großartiger Unterhaltung und unvergesslichen Momenten verpassen.

www.airtransat.com

www.pridetoronto.com