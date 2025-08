AMSTERDAM: Gelungene Generalprobe für den WorldPride 2026

Mit einer Parade auf den Grachten und einem Abschlusskonzert am Dam-Platz endete der 30. Amsterdam Pride.

Über 80 Boote fuhren auf den Grachten an Tausenden von Zuschauern dabei. Bereist eine Woche zuvor fand zudem ein Demonstrationszug durch die Straßen Amsterdams statt (männer* berichtete). In der Innenstadt wurde vor zahlreichen Bühnen und auf den Straßen bis in die späte Nacht gefeiert, ein großes Kultur- und Sportprogramm begleitete die Pride-Wochen. 2026 wird die Stadt zur Gastgeberin des WorldPride und den Zeitraum der Feierlichkeiten noch einmal deutlich erweitern. Hier unsere Fotos von der Canal Pride Parade:

Mehr Infos zum Amsterdam Pride und dem WorldPride 2026 gibt es unter www.pride.amsterdam