ANTARKTIS: Ewiges Eis

Er ist der letzte Kontinent, der sich einer dauerhaften Besiedlung durch den Menschen widersetzt und wohl gerade deshalb ein Sehnsuchtsort für viele Weltreisende ist. Die spektakuläre Landschaft aus Felsen, Eis und Schnee sowie eine einzigartige Tierwelt machen einen Besuch der Antarktis zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ob Pinguine wohl einen Pride feiern? Homosexualität unter den putzigen Vögeln ist nichts Neues, immer wieder sorgen schwule Paare, die sich in Zoos um verwaiste Eier kümmern, für Schlagzeilen. Doch bereits während der Scott-Antarktisexpedition von 1910 bis 1913 beobachtete der Wissenschaftler George Murry Levick ein für ihn ziemlich „perverses“ Verhalten bei männlichen Adeliepinguinen: Levick sah, wie Männchen Sex mit anderen Männchen und auch mit toten Weibchen hatten. Der prüde Brite machte „rüpelhafte Männchen“ für diese „erstaunliche Verderbtheit“ verantwortlich und schrieb seine Beobachtungen auf Griechisch nieder, damit nur ein gebildeter Gentleman den Horror verstehen würde. Zurück in seiner Heimat verfasste er eine Abhandlung (auf Englisch) mit dem Titel „Natural History of the Adélie Penguin“. Der Abschnitt über die sexuellen Vorlieben der Tiere wurde jedoch als so schockierend empfunden, dass er aus Gründen des Anstands entfernt wurde. Levick verwendete dieses Material dann als Grundlage für eine separate Kurzarbeit mit dem Titel „Sexual Habits of the Adélie Penguin“, die nur unter einer Handvoll Experten privat zirkulierte. Adeliepinguine – mit ihrem schwarzen Gesicht und einem weißen Augenring leicht zu erkennen – sind eine von vier Pinguinarten, die auf der Antarktischen Halbinsel anzutreffen sind. Weitere Arten sind die Zügelpinguine (weißes Gesicht mit schwarzem Kinnstreifen), Eselspinguine (schwarzes Gesicht und roter Schnabel) sowie die großen Kaiserpinguine, deren Brutgebiete allerdings weiter südlich liegen, sodass man sie auf einer Antarktiskreuzfahrt nur sehr selten sieht.

Experten an Bord

„Die Antarktis war schon immer ein Ort, von dem ich geträumt habe“, gesteht Torstein Gaustad, der in der dritten Saison auf der MS Fridtjof Nansen der Reederei HX – Hurtigruten Expeditions als Expeditionsleiter arbeitet. „Es ist das eine, wenn man jung ist und Dokumentarfilme über die Antarktis sieht, während man die sonore Stimme von David Attenborough hört … aber dann vor Ort zu sein, ist einfach spektakulär. Für viele Menschen, egal welchen Weg sie im Leben eingeschlagen haben, ist es ein sehr großes Ziel, die Antarktis zu sehen. Es zu schaffen, gibt einem das Gefühl von Erfolg, der das Selbstvertrauen stärkt“, so Gaustad. Als Expeditionsleiter ist der 41-jährige Norweger das Gesicht und die Stimme der Fridtjof Nansen auf ihrem Weg durch das ewige Eis. Gaustad, der neben Norwegisch und Englisch auch Französisch, Deutsch, Spanisch und etwas Russisch spricht, gibt täglich über Lautsprecher aktuelle Infos zum Tagesprogramm, Wetter und Kurs. Seine eigentliche Arbeit ist die Koordinierung aller Aktivitäten auf und jenseits des Schiffs mit seinem Team aus Wissenschaftlern, Lektoren und Guides für Extras wie Kajaktouren, Schneeschuhwanderungen oder Camping. In der Regel haben Passagiere die Möglichkeit, jeweils einmal am Tag antarktischen Boden zu betreten sowie eine etwa einstündige Expeditionsfahrt mit einem Schlauchboot (Zodiac) zu unternehmen. Begleitet werden die Gäste dabei stets von erfahrenen Wissenschaftlern, deren Fachgebiete von Ornithologie über Meeresbiologie, Zoologie, Geologie und Meteorologie bis zu Geschichte reichen. Tägliche Vorträge über spezifische Aspekte der Antarktis geben tiefere Einblicke in die nur von wenigen Menschen besuchte Region. Eine weitere Aufgabe Gaustads ist es, dafür zu sorgen, dass alle Regeln und Protokolle für eine Expedition in die Antarktis eingehalten werden. Dazu gehört eine Einweisung aller Passagiere nach den Vorgaben der International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) ebenso wie ein kurzer Überblick über den Antarktis-Vertrag von 1961, der die Nutzung des Kontinents ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke regelt und die Region damit als größtes Naturschutzgebiet der Erde ausweist.

Naturparadies

Fragt man Gaustad nach seinen Lieblingsorten auf der Antarktischen Halbinsel, tut er sich schwer. „Jeder Ort hat seinen Reiz, aber es gibt schon Stellen, an denen man alles auf einmal bekommt, was die Region zu bieten hat: hohe Berge, Gletscher und Eisberge, Pinguine, Robben und Wale. Paradise Harbor ist so einer meiner absoluten Favoriten, und wir versuchen, dort bei jeder Fahrt einen Halt einzulegen. Ähnlich ist es bei der Wilhelmina Bay und im Orne Harbor.“ Planbar sind die Stopps auf der Antarktischen Halbinsel immer nur bedingt. Wetter und Eismenge spielen bei Kurs und Anlandungen eine wesentliche Rolle, allerdings hat die Region, egal ob bei Schneefall oder Sonnenschein, ihren ganz eigenen Reiz. Pinguine, Wale, Robben und große Seevögel wie Albatrosse gibt es auf jeden Fall zu sehen.

Nachhaltiges Reisen

Auf der MS Fridtjof Nansen kann man die spektakuläre Landschaft ruhig an sich vorbeiziehen sehen, während man bei einer Tasse heißer Schokolade in der Explorer Lounge im Oberdeck auf einem der bequemen Sessel sitzt. Das 2020 fertiggestellte Schiff ist der neuste Zugang der HX-Flotte und nach dem norwegischen Entdecker, Wissenschaftler, Humanisten und Friedensnobelpreisträger Fridtjof Nansen benannt. Sie ist neben der Roald Amundsen das zweite Expeditionsschiff seiner Klasse mit einem Hybridantrieb, einer Kombination aus dieselelektrischem und reinem Elektroantrieb, und verfügt über einen Schiffsrumpf, der speziell für die Polargebiete entwickelt wurde. Dank modernstem Antrieb, der Vermeidung von Lebensmittelabfällen und vielen weiteren Maßnahmen an Bord gehört die Fridtjof Nansen zu den umweltfreundlichsten Expeditionsschiffen, die die Antarktis bereisen. 2022 wurde das Schiff vom Magazin „Stern“ als weltweit sicherstes und nachhaltigstes Kreuzfahrtschiff ausgezeichnet. Nordisches Design in den Kabinen und öffentlichen Bereichen sowie skandinavisch inspirierte Küche in den insgesamt drei Restaurants sorgen für ein entspanntes Rundumerlebnis an Bord. Ein Infinitypool, zwei Whirlpools und eine Panoramasauna mit großen Fenstern sorgen dafür, dass man sich nach den Landausflügen und Zodiacfahrten wieder aufwärmen kann – und das mit grandioser Aussicht. Herzstück des Schiffes ist das Science Center, in dem man sich mit Wissenschaftlern austauschen oder durch Mikroskope auf das täglich aus dem Meer gefischte Plankton schauen kann. Hier gibt es auch Lesungen und Informationen zum Programm des nächsten Tages. Im Gegensatz zu vielen anderen Reedereien bietet HX Hurtigruten Expeditions ein umfangreiches All-inclusive-Paket. Neben dem Flug von Deutschland nach Buenos Aires, einer Übernachtung und dem Weiterflug nach Ushuaia an die Südspitze Argentiniens mit dortigem Ausflug in die Umgebung sind Leistungen wie Essen, alkoholische Getränke, Sauna, Trinkgelder, WLAN und tägliche Ausflüge an Land und mit den Zodiacs im Reisepreis inbegriffen. Zudem erhält jeder Passagier eine wind- und wasserfeste Expeditionsjacke sowie eine Trinkflasche, die er mit nach Hause nehmen kann.

Wert auf Diversität

Dass die Mannschaft auf der Fridtjof Nansen dabei mindestens so divers ist wie ihre Passagiere, ist kein Zufall. Torstein Gaustad, der kein Geheimnis daraus macht, dass er schwul ist, findet den Einsatz seines Arbeitgebers in Hinblick auf Diversität wichtig. „Es hat einige Anstrengung gekostet, auch Frauen in Führungspositionen und auf die Brücke zu bringen, insbesondere als Marineoffiziere – ein stark von Männern dominierter Beruf. Das ändert sich inzwischen, auch bei HX. Wir haben immer mehr Frauen in das Unternehmen geholt und viel mehr ausgebildet, sodass wir jetzt ebenfalls weibliche Kapitäne haben, die es vor zehn Jahren fast nicht gab. Wir bekommen ebenfalls mit, dass für farbige Menschen und für Mitglieder der LGBTIQ*-Community große Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass sich alle willkommen und einbezogen fühlen“, so Gaustad. Als Unternehmen mit norwegischen Wurzeln wird auch der Pride in Oslo unterstützt, und während des Pride-Monats Juni werden auf vielen Schiffen der Flotte die Regenbogenflaggen gehisst. „Wir hatten hier auf der Nansen auch schon eine Pride-Feier mit einer Dragshow unten für die Crew. Und als wir während des Reykjavík Pride mit dem Schiff zufällig in Island waren, waren wir mit einem Teil der Crew vor Ort.“ Und sogar in der Antarktis kann man auf Regenbogenflaggen stoßen: Über der kleinen Poststation von Port Lockroy, das gerne von Expeditionsschiffen angelaufen wird, weht laut Gaustad neben der britischen fast immer eine Regenbogenfahne. Sogar einen Termin für den Polar Pride gibt es: Jedes Jahr am 18. November feiern die Wissenschaftler auf vielen Forschungsstationen – darunter auf der britischen Rothera Research Station und der Neumayer-Station III des deutschen Alfred-Wegener-Instituts – den Polar Pride mit Regenbogenflaggen und Postings auf ihren Social-Media-Kanälen. Und vermutlich feiern auch die Pinguine mit.

