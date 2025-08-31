Folsom Europe 2025

Foto: Dirk Baumgartl

BERLIN: So feierte die Hauptstadt Folsom Europe

von

Eine Woche früher als gewohnt, vom 27. bis 31. August, fand der europäische Ableger der aus San Francisco stammenden Folsom Street Fair in Berlin statt. Während das Rahmenprogramm aus zahlreichen Events, Partys, Ausstellungen und Aktionen besteht, war das am Samstag, dem 30. August, stattfindende Fest auf der Fuggerstraße der absolute Höhepunkt. Gefeiert wird anschließend auf der offiziellen Hauptparty „PIG“. Wir haben die schönsten Fotos vom Straßenfest:

www.folsomeurope.berlin

