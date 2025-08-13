Drag, Brunch & Diversity!

– ANZEIGE –

Am 26. Juli wurde das neu eröffnete Restaurant Kitchen & Bar at Courtyard Berlin zur schillernden Bühne eines ganz besonderen Events: Anlässlich des Berliner CSD feierte das Courtyard by Marriott Berlin Mitte einen farbenfrohen Drag Brunch, der Gäste, Team und Performer:innen gleichermaßen begeisterte.

Drei fabelhafte Drag-Künstler:innen – Harpy Fatale, Hela Heels und Valentino Lacrimosa – sorgten mit Charme, Humor und spektakulären Auftritten für Standing Ovations, begleitet von kreativer Kulinarik, prickelnden Drinks und einer Atmosphäre, die von Lebensfreude und Offenheit geprägt war. Das neu gestaltete Restaurant zeigte sich dabei von seiner wandelbarsten Seite: morgens entspannt, mittags stilvoll, abends voller Energie. Kitchen & Bar at Courtyard Berlin ist mehr als ein Hotelrestaurant, es ist ein Ort der Begegnung, des Genusses und der Vielfalt. Genau wie das Hotel selbst: ein lebendiger Treffpunkt im Herzen Berlins, der Menschen zusammenbringt, unabhängig von Herkunft, Identität oder Anlass.

× Erweitern Foto: Katja C. Heigl / Die Werkstatt für Marketing + Design Drag Brunch Courtyard by Marriott Berlin @harpyfatale

Ob Pride, Business Lunch oder Dinner mit Freund:innen, hier trifft Vielfalt auf Stil, Gastfreundschaft auf Erlebnis. Jeder Besuch wird zum Highlight, jeder Moment bleibt in Erinnerung.

Mehr über das Restaurant, aktuelle Events und kulinarische Highlights erfährst Du hier. Einfach klicken und entdecken, was Kitchen & Bar at Courtyard Berlin so besonders macht.