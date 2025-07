ILLINOIS: Malerische Aussichten & Kleinstadtcharme

Das Great Rivers Country im Westen des Bundesstaates vereint atemberaubende Landschaften mit LGBTIQ*-freundlichen Attraktionen und Städten. In den herrlichen Flussgemeinden von Western Illinois stößt man auf die Essenz des klassischen Amerika. Egal, ob man sich für gut erhaltene Städte aus dem 19. Jahrhundert, einzigartige Weine direkt aus den herrlichen Weinbergen oder die aufregende Geschichte französischer Forts und alter Zivilisationen in einer UNESCO-Welterbestätte interessiert - dieses Zentrum der Gastfreundschaft bietet genau die richtige Mischung aus Abenteuer, Aufregung und kleinstädtischer Gelassenheit. Und das alles kann man neben der herrlichen Aussicht auf die Flüsse Illinois und Mississippi genießen.

Galena

Galena fängt viele der Dinge ein, die eine amerikanische Kleinstadt ausmachen, und zwar auf eine Art und Weise, die man nirgendwo sonst findet. Das Herzstück der Stadt ist die historische Main Street mit gut erhaltenen Backsteingebäuden aus den 1850er Jahren, in denen sich zahlreiche Boutiquen und Lokale befinden. Hier gibt es keine Ladenketten oder Billigläden. Seit vielen Jahren ist das LGBTIQ*-freundliche Städtchen ein beliebtes Wochenendziel für die Community. Das von einem schwulen Paar geführte Aldrich Guest House wird regelmäßig unter die besten Bed & Breakfast-Unterkünfte der USA gewählt.

Alton, Grafton & Elsah

In diesen kultigen Flussstädten am Mississippi gibt es viel zu entdecken. Besuche Alton, um Weißkopfseeadler zu beobachten oder einige der besten Geistertouren im Mittleren Westen zu erleben und feiere beim jährlichen Pride Festival mit der lokalen Community den Stolz und die Diversität der Region. Im winzigen Ort Elsah mit seinen historischen Häusern scheint dagegen die Zeit stehengeblieben zu sein, während in Grafton vor allem an den Wochenenden das Leben in den zahlreichen Bars und Restaurants entlang des Mississippi Rivers pulsiert. Für zusätzliches Vergnügen sorgen eine Sommerrodelbahn und ein Zipline-Parkour des auf einem Berg gelegene Aerie’s Resort, das man vom Zentrum Graftons mit einer Seilbahn erreicht.

Great River Road

Mit einer Länge von 550 Meilen verläuft die Great River Road fast über die gesamte Länge des Staates entlang des Mississippi. Mit ihren nördlichen und südlichen Abschnitten bietet diese wunderschöne Flussstraße alles, was das Herz begehrt - von Abenteuern in der freien Natur über ruhigen Charme, Präsidenten- und Kolonialgeschichte bis hin zu gutem, altmodischem Kitsch.

www.enjoyillinois.com