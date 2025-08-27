ILLINOIS: LGBTIQ*-Kunsthandwerker und -Unternehmer

Jedes handgefertigte Produkt trägt ein wenig von dem Ort und den Menschen in sich, die es herstellen. Das Programm „Illinois Made“ würdigt die kleinen Kunsthandwerker und Unternehmer - darunter auch Mitglieder der LGBTIQ*-Community -, deren einzigartiger Stil und Kreativität die lokal hergestellten Produkte auszeichnen und zur kulturellen und wirtschaftlichen Dynamik von Illinois beitragen.

Lokale Brauereien & Weingüter

Zahlreiche Weingüter im Süden von Illinois und Mikrobrauereien in Chicago und Umgebung, sind Teil von „Illinois Made“ und bekannt für ihre Inklusivität und LGBTIQ*-Freundlichkeit, darunter die Alto Vineyards, Ponoma Winery und Owl Creek Vineyard Winery & Cidery sowie Revolution Brewing, Forbidden Root Brewery und die More Brewing Company.

Essen & Trinken

Galena Bakehouse (Galena)

Die Ehemänner Geoff und Alex Arroyo-Karnish bringen ihre Köstlichkeiten zu allen Urlaubern und Einheimischen! Auf der Speisekarte stehen Gourmet-Gebäck, Cupcakes, Kaffee, Empanadas und Mittagsgerichte aus regionalen Zutaten, die immer frisch zubereitet werden. Chefkoch Geoff und Sous-Chef Alex freuen sich darauf, Leckereien und Picknicks zusammenzustellen! www.enjoyillinois.com

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Illinois Made Hewn Bakery

Hewn Bakery (Evanston)

Ellen King ist Mitinhaberin und Chefbäckerin bei Hewn. Sie ist eine klassisch ausgebildete Köchin und hat in verschiedenen Restaurants in Seattle gearbeitet, wobei sie sich auf französische, mediterrane und vegetarische Küche spezialisiert hat. Das Food and Wine Magazine hat Hewn als eine der besten Bäckereien Amerikas ausgezeichnet. www.enjoyillinois.com

×

Illinois LGBTQ Guide Illinois LGBTQ Guide

Lexington Betty Smokehouse (Chicago)

Unter der Leitung von Chefköchin Dominique Leach, einem renommierten Talent, das in Shows wie Chopped und Firemasters zu sehen war, wird ihr Restaurant oft als einer der besten Grilllokale Amerikas gefeiert. Seit 2016 servieren Dominique und ihre Frau Tanisha Barbecue nach Chicagoer Art mit herzhaften Beilagen. www.enjoyillinois.com

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Illinois Made Lexington Betty Smokehouse

Kunsthandwerk

You Are Beautiful by Matthew Hoffman (Chicago)

Seit über 20 Jahren erinnern uns die Skulpturen und „You Are Beautiful“ Aufkleber des schwulen Künstlers Mathew Hoffman daran, dass jeder ein wenig Freundlichkeit verdient. In seinem Atelier und Flagship-Store gibt es seine Werke zu kaufen. www.enjoyillinois.com

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Illinois Made You are Beautiful

Edgewater Candles (Chicago)

Der Kerzenladen wurde von Mark Towns und seinem Ehemann Stephen Pearlman gegründet und bietet eine gemütliche Anlaufstelle, in der Kunden ihren Lieblingsduft finden, an Kursen zur Kerzenherstellung teilnehmen oder private Veranstaltungen abhalten können. www.enjoyillinois.com

Hot Shop Glass (Peoria)

Aufwendig mundgeblasene Glasobjekte, die in einer integrativen Umgebung hergestellt werden.