Initiative für queere Unternehmer in der Reisebranche

Die International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) Foundation habt den Start des TUI Futureshapers Global LGBTQIA+ Travel Innovators Program bekannt gegeben. Diese Initiative soll LGBTIQ*-Unternehmer in aufstrebenden Reisemärkten stärken und wird durch die großzügige Unterstützung der TUI Care Foundation ermöglicht.

„Dieses Programm spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass inklusiver Tourismus positive soziale und wirtschaftliche Veränderungen vorantreibt“, sagte John Tanzella, Präsident/CEO der IGLTA. “Mit der Unterstützung der TUI Care Foundation statten wir die nächste Generation von LGBTQ+-Reiselebensführern mit den Werkzeugen aus, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein und eine nachhaltige Wirkung in ihren Communitys zu erzielen.“

Hindernisse überwinden

„Das Ziel des globalen TUI Futureshapers-Programms ist es, Menschen zu befähigen, soziale und ökologische Herausforderungen in unternehmerische Chancen zu verwandeln“, so Alexander Panczuk, Geschäftsführer der TUI Care Foundation. “Mitglieder der LGBTQ+-Community sehen sich bei der Gründung eines eigenen Unternehmens mit besonders großen Hindernissen konfrontiert. Dieses Programm ist eine einzigartige Gelegenheit, ihnen Tools, Ressourcen, Fachwissen und vor allem ein Unterstützungsnetzwerk anzubieten, das ihnen zum Erfolg verhilft.“

Schlüssel zum Erfolg

Mit einem Schwerpunkt auf Reisezielen, in denen LGBTIQ*-Rechte noch immer eingeschränkt sind, bietet das Programm Tools und Beratung, um queere Reiseunternehmern in diesen Regionen zum Erfolg zu verhelfen. Die Teilnehmer profitieren von einem umfassenden Paket, das unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Ein Business-Training in Finanzmanagement, digitalem Marketing und Kundenservice gehört ebenso dazu wie ein Mentoring durch Branchenexperten, um Herausforderungen zu meistern und Unternehmen zu skalieren. Dazu werden Networking-Möglichkeiten durch das globale Netzwerk der IGLTA mit über 13.000 inklusiven Tourismusunternehmen geboten. Zudem wird es Wettbewerbe für kreative Ideen und Zuschüsse zur Unterstützung innovativer LGBTIQ*-Reiseunternehmen geben.

Aufruf zur Teilnahme

LGBTIQ*-Unternehmer aus Reisezielen auf der ganzen Welt werden sich zu einer unterstützenden globalen Gemeinschaft zusammenschließen, die sich für die Förderung des inklusiven Reisens einsetzt. Das Programm umfasst eine globale Kommunikationskampagne, in der die Geschichten der Teilnehmer vorgestellt werden. Den Höhepunkt bildet ein Live-Pitching-Wettbewerb auf der IGLTA Global Convention 2026 in Sevilla, Spanien, bei dem die Finalisten ihre Ideen dann Investoren und führenden Vertretern der Tourismusbranche präsentieren. Bewerbungen sind ab sofort möglich. LGBTIQ*-Unternehmer, die an einer Teilnahme interessiert sind, finden weitere Informationen und das Bewerbungsformular hier.

Über die IGLTA und die IGLTA Foundation: Die International LGBTQ+ Travel Association ist weltweit führend in der Förderung von LGBTIQ*-Reisen und stolzes Mitglied der UN Tourism. Die Mission der IGLTA ist es, authentische Reisen zu ermöglichen, die das Leben bereichern und die LGBTIQ*-Community mit der Tourismusbranche verbinden. Das globale Netzwerk der IGLTA umfasst mehr als 13.000 LGBTIQ*-freundliche Unterkünfte, Reiseziele, Dienstleister, Reisebüros, Reiseveranstalter, Veranstaltungen und Reisemedien in 80 Ländern. Die philanthropische IGLTA Foundation unterstützt LGBTIQ*-freundliche Reiseunternehmen weltweit durch Führung, Forschung und Bildung.

Über die TUI Care Foundation: Aufbauend auf dem Potenzial des Tourismus als Kraft für das Gute unterstützt und initiiert die TUI Care Foundation Projekte, die neue Möglichkeiten schaffen und zu florierenden Communitys in Tourismusdestinationen auf der ganzen Welt beitragen. Sie verbindet Urlauber mit guten Zwecken, fördert Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen, treibt den Schutz natürlicher Lebensräume und der Meeresumwelt voran und hilft lokalen Gemeinden, nachhaltig zu gedeihen und vom Tourismus zu profitieren. Die TUI Care Foundation baut auf starken Partnerschaften mit lokalen und internationalen Organisationen, um sinnvolle und langfristige Wirkung zu erzielen. Die unabhängige gemeinnützige Organisation wurde von TUI, einem der weltweit führenden Tourismusunternehmen, gegründet und hat ihren Sitz in den Niederlanden.