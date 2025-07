ISLAND:  Gelebte Vielfalt beim Reykjavík Pride

Vom 5. bis 10. August steht Island ganz im Zeichen des Pride Month. Familien, Unternehmen, Künstler und Politiker im ganzen Land beteiligen sich an den Feierlichkeiten, deren Höhepunkt die Reykjavík Pride Parade am 9. August bildet.

Island gilt als eines der inklusivsten Länder weltweit – dank fortschrittlicher Gleichstellungspolitik und einer offenen Gesellschaft. Bereits 1993 und 1994 versammelten sich Aktivistenim Stadtzentrum Reykjavíks, um für Menschenrechte und Freiheit zu demonstrieren. Seit der offiziellen Gründung im Jahr 1999 organisiert die gemeinnützige Organisation Hinsegin dagar í Reykjavík – Reykjavík Pride das Event jährlich. Die erste Pride Parade in der Hauptstadt fand im Jahr 2000 statt.

× Erweitern Foto: Icelandair Island

Was Reykjavík Pride besonders auszeichnet, ist das starke Gemeinschaftsgefühl und Engagement, da Queersein in Reykjavík (und ganz Island) von ganzem Herzen gefeiert wird. Dies zeigt sich auch in Zahlen: Rund 100.000 Menschen – ein Viertel der Bevölkerung – nehmen jedes Jahr teil. Besucher:innen erwartet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Familienfesten, Kunstausstellungen und Partys.

Icelandairs LGBTIQ*-Engagement

Auch Icelandair zeigt Flagge: Die nationale Fluggesellschaft unterstützt die LGBTIQ*-Community aktiv und veranstaltet jährlich einen Pride Flight während der Pride-Woche – dieses Jahr am 5. August. Die Airline verkörpert damit Werte wie Gleichberechtigung und Vielfalt – ganz im Sinne von Jóhanna Sigurðardóttir, die 2009 als erste offen homosexuelle Staatschefin weltweit Geschichte schrieb.

Zu den Highlights (nicht nur während) des Reykjavik Pride zählen:

Ein Besuch der berühmten Regenbogenstraße , einem beliebten Foto-Spot

, einem beliebten Foto-Spot Die „Queer Cruise“ durch den Hafen von Reykjavík vor traumhafter Kulisse

durch den Hafen von Reykjavík vor traumhafter Kulisse Spezielle Pride-Cocktails in der berühmten Barszene der Stadt

in der berühmten Barszene der Stadt Hochkarätige Drag-Shows im Zentrum

× Erweitern Foto: Icelandair Icelandair

Reykjavík Pride ist mehr als ein Event – es ist ein Ausdruck von Lebensfreude, Sichtbarkeit und Zusammenhalt. Mit Icelandair ist die isländische Hauptstadt via Direktflug von mehreren deutschen Flughäfen (Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg, München) erreichbar. Reisende können ebenso von Zürich und Genf aus nach Island fliegen – und ein unvergessliches Erlebnis in einem sicheren und inklusiven Umfeld genießen.