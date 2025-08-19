KENTUCKY: Bourbon trifft Pride

Bourbon war noch nie so queer! Das Festival Bourbon & Belonging läuft vom 3. bis 5. Oktober 2025 und wird von der LGBTIQ*-Organisation Queer Kentucky organisiert. Dann feiert der gesamte Bundesstaat einen vibrierenden Mix aus Genuss, Musik und Gemeinschaft.

× Erweitern Foto: Louisville Tourism Queer Bourbon

Nach dem Debüt im Jahr 2024 – mit 60 Events in acht Städten und einer Reichweite von mehr als sechs Millionen Menschen weltweit – geht das Festival nun in die zweite Runde: mit einem Wochenende voller aufregender Veranstaltungen, Destillerie-Touren, queerer Performances und kulinarischer Highlights. Und das alles dort, wo der Bourbon zu Hause ist: in Louisville, Lexington, Nord-Kentucky, Paducah und weiteren Städten.

Willkommen in der Welt des Bourbon!

„Es ist mehr als eine Veranstaltung – es ist eine Erklärung: LGBTIQ* Menschen gehören überall hin. Auch dorthin, wo Kentucky am tiefsten verwurzelt ist – in die Welt des Bourbons“, sagt Missy Spears, Executive Director von Queer Kentucky.

× Erweitern Foto: Louisville Tourism Queer Bourbon

Auch dieses Jahr sind renommierte Bourbon-Marken wie Old Forester, New Riff Distilling, Wenzel Whiskey und Maker’s Mark mit an Bord. Engagierte Partnerhotels haben spezielle Angebotspakete geschnürt und setzen sich für eine echte Willkommenskultur ein.

Bunt, stolz und tief verwurzelt

„Hier geht’s nicht nur um Bourbon – sondern um Zugehörigkeit“, unterstreicht Mary Quinn Ramer, Präsidentin von VisitLEX, der Tourismusorganisation der Stadt Lexington: „Bourbon & Belonging ist unser Versprechen, dass Kentucky für alle da ist.“ Ob für queere Bourbon-Liebhaber, neugierige Entdecker oder Kulturreisende – Bourbon & Belonging ist ein Erlebnis, das Tradition neu definiert und den Süden von seiner inklusivsten Seite zeigt. „Bourbon & Belonging ist ein Leuchtturm für eine neue Form des Tourismus: offen, bunt, stolz und tief verwurzelt im kulturellen Erbe unseres Bundesstaates“, ergänzt Cleo Battle, CEO von Louisville Tourism.

Übrigens: Der Genuss auf dem Festival wird mit einem guten Gewissen belohnt – denn der Erlös der Veranstaltung unterstützt direkt die Arbeit von Queer Kentucky - für mehr Sichtbarkeit, Bildung und Community-Projekte im ganzen Staat.

