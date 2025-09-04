Leinen los: Spartacus Cruise 2026 – die Weißen Nächte rufen!

Ahoi Matrosen,

während hier die Tage länger werden, heißt es jetzt schon den nächsten Sommer planen! Die meisten hellen Stunden bieten bekanntlich die Weißen Nächte – und die nächste Spartacus Cruise wird genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein: In der Ostsee im Juni 2026 😎

Als Schiff steht uns wieder die VASCO DA GAMA zur Verfügung. Weniger als tausend Gäste können die entspannte Atmosphäre auf 12 Decks genießen – und das zu einem Preis ab EUR 899 für 5 Tage mit Vollpension. Vom schnell erreichbaren Kiel geht die Reise nach Kopenhagen, das jüngst vom Economist unter 173 Städten zur lebenswertesten der Welt gewählt wurde. Anlass für uns, dort mit unserer Themenparty VALHALLA den ersten Stopp der Reise zu feiern – dank des verschließbaren Pools bei jedem Wetter. Danach ist Zeit für einen Strandtag auf Bornholm.

Die Insel, auch „Sonneninsel“ genannt, bietet ein Mosaik aus unberührter Natur, dramatischen Klippen und sanften Sandstränden. Kulturhistorische Höhepunkte warten in Danzig. Die historische Altstadt ist das Herz der Stadt und besticht durch malerische Gassen, prachtvolle Gebäude und eine lebendige Atmosphäre.

Aber auch an Bord kommt die Unterhaltung nicht zu kurz. Die täglichen Themenpartys geben Möglichkeit zu fantasievollen Outfits, während am Pool ein unterhaltsames Programm mit brasilianischen Tänzern, internationalen Pornstars und Games wie der Mr. Cruise-Wahl wartet. Im Hollywood Theater treten Bühnenkünstler der Community auf, während im DOME Club durchgetanzt werden kann.

Auf der VASCO DA GAMA wird Genuss großgeschrieben: Fünf Restaurants sowie mehrere Bars & Lounges spannen einen kulinarischen Bogen von locker bis luxuriös. Im Waterfront Restaurant beginnt für viele der Tag – mit Service am Platz und einer Karte, die internationale Klassiker elegant verbindet. Den Übergang vom Dinner in den Abend gestalten die Bars. Die Ocean Bar verbindet Kolonial-Chic mit Wintergarten-Leichtigkeit – ideal für Aperitif und Gespräche. Im Blue Room klingen Nächte mit Live-Musik und Signature Drinks aus; Nachtschwärmer finden hier ihr Wohnzimmer.

👉 Bis Ende Oktober gelten noch die Frühbucherpreise unter spartacus.cruises!