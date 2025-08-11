MALTA: Pride und Vielfalt

Der Malta Pride 2025 macht Akzeptanz, Gleichberechtigung und Inklusivität sichtbar.

Vom 5. bis 14. September 2025 feiern Menschen aus aller Welt erneut den Malta Pride. Das bunte und bedeutungsvolle, jährliche Festival auf Malta und Gozo ist längst zu einem festen Höhepunkt im europäischen LGBTIQ*- Kalender avanciert. Getragen von der maltesischen Regierung und Zivilgesellschaft und organisiert von Allied Rainbow Communities ist das zehntägige Pride-Programm eine Gemeinschaftsleistung. Gäste erwartet eine Mischung aus politischen Statements, Aufklärungskampagnen, kulturellen Highlights und ausgelassenen Feiern – eingebettet in die historischen Kulissen des Mittelmeerstaates über dem eine Botschaft mit Tiefgang schwebt: Liebe, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung kennen keine Grenzen.

× Erweitern Foto: Visit Malta Malta

Pride March auf kleiner Schwesterinsel

Den Auftakt zum Malta Pride 2025 bildet am 6. September ein farbenfrohes Opening-Event im Club Maori direkt an der Küste Vallettas. Am darauffolgenden Tag zieht der Pride-Spirit auch weiter nach Gozo, wo beim Gozo Pride March und der anschließenden After-Party auch die kleinere Schwesterinsel ein starkes Zeichen für Vielfalt und Sichtbarkeit setzt. Das Festival bietet in den folgenden Tagen Workshops, Kunstausstellungen, Panels und Networking-Events, die queere Stimmen aus Malta und der Welt zusammenbringen.

Parade in Valletta

Am Samstag, den 13. September, erreicht der Malta Pride seinen Höhepunkt: Um 17 Uhr öffnet das beliebte Pride Village auf dem St. George’s Square in Valletta seine Tore – eine bunte Begegnungsstätte mit Infoständen von Nicht-Regierungs-Organisationen, Unternehmen, Künstlern und Musikern. Voraussichtlich gegen 17/18 Uhr soll sich dann die große Malta Pride Parade vom Triton-Brunnen aus durch die Straßen Vallettas bewegen. Mit dabei sind aufwändig gestaltete Festwagen, Tanzgruppen, Akrobaten und eine über 25 Meter lange Regenbogenflagge, die von hunderten Teilnehmenden getragen wird. Der Abend endet mit einem großen Konzert auf dem St. George’s Square mit internationalen Auftritten sowie Einlagen lokaler Talente und DJ-Sets bis spät in die Nacht.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Malta Pride

Gesellschaftliche Bedeutung

Der erste Malta Pride fand im Jahr 2004 statt. Von der damals kleinen Demonstration mit wenigen hundert Teilnehmenden hat sich die Veranstaltung sowohl in Größe als auch in gesellschaftlicher Bedeutung und Sichtbarkeit stark weiterentwickelt. Heute ist die Malta Pride ein zentrales Ereignis für die LGBTIQ*-Community im Mittelmeerraum und zieht mit ihrem offenen, sicheren und einladenden Charakter jährlich tausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Ein besonderer Meilenstein war 2016, als Malta mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare international für Aufmerksamkeit sorgte. Mit ihrer eindrucksvollen Mischung aus politischer Sichtbarkeit, kulturellem Reichtum und mediterraner Lebensfreude beweist der Malta Pride 2025 erneut Maltas Vorreiterrolle als eines der LGBTIQ*-freundlichsten Länder weltweit. Nicht ohne Grund führt Malta zum wiederholten Mal den SPARTACUS Gay Travel Index an.

Alle Veranstaltungen und Partys rund um den Malta Pride inklusive Vorprogramm am 5.9.2025 werden näher zum Festivaltermin hin bekanntgegeben unter: maltapride.com.