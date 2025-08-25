MANCHESTER: So feierte die Stadt ihren Pride

Der Manchester Pride gehört zu den größten queeren Festivals Europas. Unter dem Motto „LOVE!“ verwandelte die gut dreistündige Parade die Straßen der Stadt in ein Meer aus Regenbogenfarben.
Über 200 Gruppen marschierten – von lokalen Initiativen, Vereinen und politischen Organisationen bis zu internationalen Unternehmen wie TUI – und setzten ein kraftvolles Zeichen für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung. Umrahmt wurde die Parade von einen vierttägigen Straßenfest im Gay Village rund um die Canal Street sowie dem Mardi Gras genannten Musikfestival. Wir haben die schönsten Fotos von der Parade:
Mehr Infos zu Manchester als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel und zum Manchester Pride gibt es unter www.visitmanchester.com und www.manchesterpride.com