PHUKET: Eine Insel für alle

Sie gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten in Thailand: Die im Süden des Landes gelegene Insel Phuket bietet alles, was man sich von Südostasiens LGBTIQ*-freundlichster Nation vorstellt. Dazu gehören weiße Strände ebenso wie prächtige Tempel, tropische Wälder, typisch thailändische Küche sowie eine lebendige queere Szene.

× Erweitern Foto: simoncabaretphuket.com Phuket Show im Simon Cabaret

Mit der Einführung der Ehe für alle, die im Oktober 2024 mit der Unterschrift des thailändischen Königs endgültig besiegelt wurde, gehört das Land neben Taiwan und Nepal nun auch formell zu den LGBTIQ*-freundlichsten Ländern Asiens. Dass die Community bereits seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil der thailändischen Gesellschaft ist, beweist eine von Phukets größten Touristenattraktionen: Seit über dreißig Jahren zieht das im Küstenort Patong gelegene Simon Cabaret Abend für Abend Hunderte von Besuchern an. Während zu den Anfängen der Show Thailands „Lady Boys“ noch als Kuriositäten galten, ist man nach Shows wie Drag Race Thailand und dem Ankommen der Dragkultur im Mainstream inzwischen weiter. Knapp vierzig Dragqueens liefern in dem 600 Sitzplätze fassenden Theater dreimal pro Abend ein gut 80-minütiges Programm, das es dank bombastischer Kostüme, beeindruckender Bühnenbilder und unterhaltsamer Choreografien durchaus mit der ein oder andern Las-Vegas-Produktion aufnehmen könnte. Bereits im großen Foyer grüßen riesige, in Regenbogenfarben schillernde „Pride“-Buchstaben, die keinen Zweifel lassen, dass die LGBTIQ*-Community hier präsent ist. Der Kuss zweier Männer während einer rasanten Torero-Nummer gehört ebenso selbstverständlich zum Programm wie der selbstironische Auftritt einer drallen Dragqueen, die mit einer Cowgirl-Nummer das Publikum begeistert.

Queeres Paradies

Von der perfekt inszenierten Show im Simon Cabaret bis ins Zentrum von Phukets LGBTIQ*-Szene sind es nur zehn Minuten mit dem Taxi oder Tuk-Tuk. Im Soi Paradise – auch Paradise Complex genannt – reihen sich zahlreiche queere Bars aneinander, von denen viele mit eigenen Dragshows um die Gunst der Gäste werben. Doch statt drinnen hinter verschlossenen Türen wird in Patong die enge Straße zur Bühne von Dragqueens, Tänzern und Artisten, die bis spät in die Nacht das Publikum unterhalten. Im bekanntesten Klub der Stadt, dem Zag Club, wird dann vor allem am Wochenende nach den Shows drinnen weitergefeiert, wobei Sichtbarkeit der Community für die Insel kein Problem ist. Bereits 1999 wurde die Phuket Pride Week ins Leben gerufen, zu der neben Veranstaltungen am Patong Beach auch eine Parade durch die Straßen von Patong gehört. 2024 fand zudem erstmals der „Discover Phuket Pride“ in der Altstadt von Phuket Town statt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Phuket Dragshow in der Soi Paradise

Feier von Diversität

Im Mai 2024 kündigte der Bürgermeister von Phuket-Stadt an, dass die Stadtverwaltung von Phuket in Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden, sozialen Netzwerken und dem privaten Sektor den „Discover Phuket Pride 2024 at Phuket Old Town“ vorbereite. Ziel sei es, die international als Urlaubsdestination bekannte Insel als einen Ort zu fördern, der „… alle willkommen heißt. Wir öffnen unsere Stadt für die LGBTQ+-Community. […] Der Pride verspricht eine Feier von Diversität, Gleichheit und Einheit, die Phukets Image als eine inklusive und einladende Destination für alle Reisende stärken soll. Mit dem Mix aus kulturellem Erbe, Unterhaltung und Aktivismus ist der Weg dafür bereitet, dass das Event ein Highlight im jährlichen Kalender Phukets wird und Besucher aus der ganzen Welt anzieht“, so Bürgermeister Saroj Angkhanapilas. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Pride Parade am 29. Juni mit einem farbenfrohen Umzug durch das Herz der Altstadt von Phuket. Rund um den Clock Tower, einem der Wahrzeichen von Phuket Town, waren die Straßen mit Regenbogenteppichen ausgelegt. Ein riesiger aufblasbarer Bär, der an der Hauptkreuzung beim Uhrenturm immer wieder für Events wirbt, wurde für den Pride in einen Regenbogenbären verwandelt. Der Zebrastreifen an der Kreuzung wurde ebenfalls in Regenbogenfarben bemalt und soll als permanentes Zeichen dort verbleiben.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Phuket Altstadt von Phuket

Streetart trifft Kolonialstil

Auch außerhalb der Pride-Saison lohnt sich ein Besuch der Altstadt von Phuket. Dank der günstigen Lage am Meer entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum, in dem Engländer, Franzosen, Holländer und vor allem Chinesen und Portugiesen ihre Spuren hinterließen. Bunte Häuserfassaden im Kolonialstil, die bis in das späte 19. Jahrhundert zurückreichen, prägen das historische Zentrum von Phuket Town. Für Thailand ist der Architekturstil, der sich ähnlich etwa im malaysischen George Town wiederfindet, einmalig. Entlang der Thalang Road und der noch fotogeneren Soi Romanee haben sich in den alten Handelshäusern trendige Cafés, Boutiquen und Restaurants angesiedelt. Dazwischen sieht man an zahlreichen Wänden poppig bunte Streetart, die im Kontrast zu den historischen Bauten jede Menge schöne Fotomotive liefert. Eine der wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Phuket Old Town ist der Promthep Clock Tower. Dieser wurde bereits im Jahr 1914 errichtet und erst vor wenigen Jahren komplett renoviert. Das ursprünglich weiße Gebäude ist seitdem gelb und beherbergt das Tourismusbüro. Hier erhält man kostenlose Informationen zu Sehenswürdigkeiten in der Altstadt und zu Ausflügen in Phuket.

× Erweitern Foto: pixabay.com Phuket

Entspannt am Strand

Wer statt Party oder Kultur lieber Ruhe und Erholung sucht, wird auf Phuket ebenfalls nicht enttäuscht. Zahlreiche Hotels liegen zum Teil abgeschieden an einsamen Stränden oder, wie am südlich von Phuket-Stadt gelegenen Cape Panwa, an Hängen hoch über dem Meer. Das Angebot an Hotels reicht dabei von großen Strandhotels bekannter Marken wie Marriott oder Dusit bis zu Boutiquehotels und Villen-Konzepten mit eigenem Pool und jeder Menge Privatsphäre. Zu den schönsten Stränden der Insel gehören dabei der Freedom Beach (gleich neben dem bei der LGBTQ-Community beliebten Patong Beach) sowie die Strände Kata, Karon und Nai Harn. Zu den bekanntesten Ausflugszielen zählt die Inselgruppe Koh Phi Phi, die man von Phuket aus mit dem Boot erreicht. Die in der Andamanensee gelegene Inselgruppe ist berühmt für traumhafte Strände und diente als Kulisse für den Hollywood-Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Zu den populärsten Stränden auf der Hauptinsel Koh Phi Phi Don gehören die zentrale Bucht Ton Sai, der im Norden gelegene Laem Tong Beach sowie der aufgrund seines klaren, leuchtend türkisblauen Wassers geschätzte Loh Moo Dee Beach. Drehort für „The Beach“ war die zwischenzeitlich von Tagestouristen völlig überlaufende Maya Bay, in der man vor allem als Taucher oder Schnorchler noch seine Ruhe findet. Inzwischen wird die Bucht immer wieder zeitweise für Touristen gesperrt, damit sich die Natur erholen kann.

× Erweitern Foto: pixabay.com Phuket Big Buddha auf Phuket

Tempel & Wälder

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten auf Phuket selbst gehört Wat Chalong, die auf der Insel wichtigste und größte buddhistische Tempelanlage mit goldenen Statuen, einer großen Pagode und einer Gartenanlage, an die sich ein See anschließt. Der in der Mitte der Insel auf dem Nakkerd Hill thronende Big Buddha – eine 45 Meter hohe, strahlend weiße Statue – ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Von dort bietet sich dem Besucher eine phänomenale Aussicht auf die Chalong-Bucht, die Panwa-Halbinsel sowie Phuket Town, und mit etwas Glück kann man auch Koh Phi Phi und Krabi in der Ferne erkennen. Als weitere Alternative laden im Inselinneren bewaldete Höhenzüge mit tropischen Dschungellandschaften und Wasserfällen zum Wandern ein. In dem kleinen, im Norden der Insel gelegenen Sirinat-Nationalpark locken zudem einsame Sandstrände, bunte Korallenriffe und grüne Mangrovenwälder. Mehr Diversität geht nicht.

INFO

www.thailandtourismus.de

www.gothaibefree.com

ANREISE

Als einzige Airline fliegt Condor während der Wintersaison nonstop von Deutschland (Frankfurt) nach Phuket. Zum Einsatz kommt ein neuer Airbus A330neo mit Economy, Premium Economy und Businessclass. www.condor.com