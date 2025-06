Pride Beach Festival 2025 in Kroatien

× Erweitern Foto: thepridebeach

Im Sommer 2025 wird Zrće Beach in Kroatien erneut zum Treffpunkt für queere Menschen aus ganz Europa: Vom 28. bis 31. August findet das „Pride Beach Festival“ statt – ein viertägiges Zusammenkommen unter freiem Himmel, das Raum für Austausch, Begegnung und gemeinsames Feiern bietet.

Ein Ort für Gemeinschaft, Vielfalt und Spaß!

Das Festival versteht sich nicht nur als Party, sondern auch als Zeichen für Sichtbarkeit, Zusammenhalt und Vielfalt. In traumhafter Atmosphäre direkt am Meer bietet das Pride Beach Festival einen geschützten Raum, in dem queere Identitäten gelebt, unterstützt und zelebriert werden können. Ganz gleich, ob man zum ersten Mal dabei ist oder bereits letztes Jahr mitgefeiert hat – alle sind willkommen.

Musik, Begegnung und Empowerment

Neben Musik und Auftritten von Künstler*innen aus verschiedenen Ländern stehen vor allem Begegnung und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Internationale und lokale Acts sorgen für musikalische Highlights, ergänzt durch Programmpunkte, die von und mit der Community gestaltet werden.

Bereits 2024 war das Festival ein Ort des Miteinanders, an dem sich queere Menschen in einem offenen, wertschätzenden Umfeld begegnen konnten. Auch dieses Jahr soll daran angeknüpft werden – mit neuen Impulsen, mehr Raum für Austausch und noch mehr Vielfalt.

× Erweitern Foto: thepridebeach

Ein Festival für uns alle

Das „Pride Beach Festival“ wird von Menschen organisiert, die selbst Teil der Community sind oder sich mit ihr solidarisch zeigen. Es ist ein Projekt, das von gegenseitigem Respekt, Empowerment und Verbundenheit getragen wird – und das zeigen möchte, wie schön es ist, wenn wir zusammenkommen.

Wer Teil der Community ist – oder es werden möchte – ist herzlich eingeladen, sich zu informieren und mitzumachen: Mehr Infos und Tickets unter www.thepridebeach.com