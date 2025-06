BANGKOK: Urbanes Design

Das bei LGBTIQ*-Reisenden beliebte SO/ Bangkok befindet sich in bester zentraler Lage an der Rama IV Road, direkt gegenüber dem Lumpini Park, der grünen Oase der Innenstadt.

Die einzigartige Lage bietet einen Panoramablick sowohl auf den Park als auch auf die dramatische Skyline der Stadt. Von hier aus sind es nur wenige Minuten zu den Szenebars und -klubs in der Silom Soi 4, darunter die beliebte The Stranger Bar mit ihren abendlichen Dragshows. Die nur wenige Schritte entfernten Skytrain-Stationen Saladaeng und Lumpini bieten einen schnellen und einfachen Zugang zum Rest der unzähligen kulturellen, kommerziellen und unterhaltsamen Attraktionen der Stadt, während der internationale Flughafen Suvarnabhumi etwa 25 km entfernt ist.

× Erweitern Foto: SO/ Bangkok SO/ Bangkok

Spiel der Elemente

Das SO/ Bangkok ist ein urbanes Designhotel, dessen 237 Zimmer mit einer Größe ab 40 Quadratmetern sich thematische an den fünf Elementen Metall, Holz, Erde, Wasser und Feuer ausrichten. Die Zimmer unterscheiden sich dabei in Form und Farbgebung sowie der Raumaufteilung. Während beim Element Metall die Zimmer in hellem Weiß erstrahlen, überwiegen beim Element Erde dunkle Blautöne. Inspiriert und innovativ, ist das Hotel ein Meisterwerk der Zusammenarbeit zwischen Thailands führenden Designfirmen und dem preisgekrönten Architekten Smith Obayawat, der in ganz Thailand und darüber hinaus für seine unverwechselbaren architektonischen Entwürfe bekannt ist.

× Erweitern Foto: SO/ Bangkok SO/ Bangkok

Legendäre Pool-Party

Ein Infinity-Pool auf der 10. Etage bietet einen ungehinderten Blick auf den Lumpini-Park und ist Schauplatz einer legendären Pool-Party, die dort einmal im Monat stattfindet. Das ebenfalls im 10. Stock gelegene SO/ FIT ist ein Full-Service-Fitnesscenter, in dem alles darauf ausgerichtet ist, das Wohlbefinden der Gäste zu maximieren - vom ikonischen Design bis hin zu Hightech-Geräten mit Personal Trainer. Für Entspannung nach dem Training sorgt ein Besuch des SO/ SPA mit dem Signature Treatment „90-minute Serenity of the Five Elements“, eine wohltuende Behandlung mit den Elementen Metall, Holz, Erde, Wasser und Feuer basierend auf der thailändische Volksweisheit „Tok Sen“, die alle fünf Sinne ins Gleichgewicht bringt.

www.so-hotels.com