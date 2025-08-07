ST. PETE-CLEARWATER: Queeres Lebensgefühl am Strand

– ANZEIGE –

St. Pete-Clearwater ist ein ganzjähriger Hotspot für LGBTIQ*-Reisende – mit traumhaften Stränden, Kultur und einer offenen, lebendigen Community.

Tagsüber lädt der Grand Central District zum Bummeln ein: originelle Boutiquen, Antiquitätenläden und gemütliche Cafés machen ihn zum perfekten Ort für Shopping und Entdeckungen. Wer Kunst und entspannte Vibes liebt, sollte das charmante Gulfport besuchen – eine kreative Gemeinde am Wasser mit Galerien, Strandbars und Beachvolleyball. Nach Sonnenuntergang pulsiert das Leben im EDGE District. Hier erwarten trendige LGBTIQ*-Bars, Clubs und Lounges ihre Gäste – perfekte Spots für unvergessliche Abende in ausgelassener Stimmung. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche gay-freundliche Unterkünfte, von stylischen Boutique-Hotel Mari Jean bis hin zu Adults-Only-Häusern wie dem Coconut Inn am Pass‑a‑Grille Beach oder Casa Del Merman.

× Erweitern Foto: visitstpeteclearwater.com St Pete Clearwater

Entspannt am Strand

In St. Pete-Clearwater gibt es für LGBTIQ*‑Reisende traumhafte Strände, allen voran den Sunset Beach auf Treasure Island. Der südlichste Bereich dieses weißem Sandstrands gilt als inoffizielle „Gay Beach“, zieht vor allem am Wochenende LGBTIQ*‑Besucher an. Auch der Pass‑a‑Grille Beach, ein ruhiger Ort an der Südspitze von St. Pete Beach, ist bekannt für seine inklusive LGBTIQ*‑Community und ideal für alle, die es etwas beschaulicher mögen. Für Naturliebhaber bietet der Fort De Soto Park, speziell North Beach, weitläufige, naturbelassene Strände.

× Erweitern Foto: visitstpeteclearwater.com St Pete Clearwater Pass-A-Grille Beach

Doch das sind längst nicht alle Strände, die Urlauber in die Region locken. Zu den weiteren Highlights gehören:

Clearwater Beach – Spaß & Sonne satt

Clearwater Beach gehört zu den bekanntesten Stränden der USA und wurde mehrfach als einer der schönsten weltweit ausgezeichnet. Weißer Pudersand, smaragdgrünes Wasser und eine lebhafte Strandpromenade mit Restaurants, Shops und Aktivitäten sorgen für pures Urlaubsfeeling. Jeden Abend lockt das Sunset Festival am Pier 60 – ideal für Romantiker und Fotografen. Ob Wassersport, Beachvolleyball oder Relaxen im Liegestuhl: Hier kommen Familien, Paare und Aktivurlauber voll auf ihre Kosten.

× Erweitern Foto: visitstpeteclearwater.com St Pete Clearwater St- Pete Beach

St. Pete Beach – Stilvoll entspannen

Auch St. Pete Beach zählt zu den Top-Stränden der Welt. Der entspannte Florida-Vibe trifft hier auf exklusive Resorts und kristallklares Wasser. Wahrzeichen ist das legendäre Don CeSar Hotel – der rosafarbene „Pink Palace“ mit Luxus, Geschichte und Wellness. Entlang der Küste laden Strandbars und Sonnenuntergänge zum Genießen ein. Ein idealer Ort für alle, die Ruhe, Stil und Beach-Feeling suchen.

Caladesi Island – Ursprüngliche Natur

Caladesi Island ist nur per Boot oder Kajak erreichbar und ein Paradies für Naturfreunde. Die unberührte Insel bietet Mangrovenwälder, stille Wasserwege und weite Sandstrände – fernab vom Trubel. Vogelbeobachtungen, Muschelsammeln und Kajaktouren machen den Besuch unvergesslich. Ein echter Geheimtipp für alle, die Ruhe und Natur schätzen

Madeira Beach – Maritimes Flair & Shopping

Madeira Beach punktet mit Küstencharme und dem beliebten Johns Pass Village: Holzstege, kleine Läden und frisches Seafood prägen das Bild. Angler können selbst aufs Meer hinausfahren, während Sonnenanbeter den langen Sandstrand genießen. Die perfekte Mischung aus Fischerdorf-Atmosphäre und modernem Entertainment.

St. Pete-Clearwater verbindet Strandfeeling, Kultur und queeres Lebensgefühl – 365 Tage im Jahr.

www.visitstpeteclearwater.com/de/lgbtq-reisen

× Erweitern Foto: visitstpeteclearwater.com / Dimitri Jansen St Pete Clearwater

Mit America Unlimited nach St. Pete-Clearwater

Der deutsche USA-Reisespezialist America Unlimited bietet eine 10-tägige Reise nach St- Pete-Clearwater inkl. Flug, Mietwagen und Übernachtung ab 1.899 Euro pro Person an. Zum Angebot