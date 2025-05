ST. PETE/CLEARWARTER: Die Liebe feiern

Im Juni taucht der Pride-Monat St. Pete in ein Meer aus Farben und Lebensfreude. Höhepunkt ist das dreitägige Pride-Festival mit Paraden, Straßenmärkten und schrillen Partys.

Bereits zum 23. Mal gefeiert, ist es das größte Pride-Event Floridas und eines der meistbesuchten der USA. St. Pete gilt ganzjährig als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel mit einer aktiven Community, vielfältigen Angeboten und einer offenen, lebendigen Stadtkultur.

Pride-Wochenende vom 27. bis 29. Juni

Beim St. Pete Pride Festival am letzten Wochenende im Juni wird an der Uferpromenade von Downtown St. Pete ein abwechslungsreiches Programm geboten, und zwar nicht nur für die LGBTQ+-Community. Am Samstag, den 28. Juni, findet die fröhliche, schrill-bunte St. Pete Pride-Parade statt mit über 100 bunten Festwagen und Tanzgruppen, die mit Musik, Konfetti und jeder Menge Goodies für beste Stimmung sorgen. Zehntausende säumen die Straßen – geschmückt mit Fächern, Blumenketten und Fähnchen in Regenbogenfarben. Ab 18 Uhr startet der Zug im Albert Whitted Park und zieht über den Bayshore Drive bis zum Vinoy Park. Zuvor läuft der Trans-Marsch, eine Parade für Transgender, Gender-Expansive- und Non-Binary-Menschen. Rund um die Strecke verwandeln sich die Straub-Parks in eine bunte Meile mit hunderten Ständen von lokalen Künstlern, Geschäften und Restaurants.

Los geht’s am Freitagabend mit einem Live-Konzert im „Jannus Live“, der legendären Open-Air-Location mitten in Downtown St. Pete. Auf der Bühne stehen nationale Acts und regionale LGBTIQ*-Künstler – perfekte Einstimmung fürs Pride-Wochenende. Am Sonntag wird’s nochmal richtig trubelig: Zum Abschluss des Pride-Monats verwandelt sich der Grand Central District in einen riesigen Straßenmarkt. Über 100.000 Menschen jeden Alters schlendern die Central Avenue entlang, vorbei an hunderten Verkaufs- und Street-Food-Ständen. Auf mehreren Bühnen läuft Musik, dazwischen sorgen Straßenkünstler für gute Laune – ein bunter, ausgelassener Ausklang.

Weitere Events im Pride-Monat Juni

Am 1. Juni wird mit einer „Kickoff Block Party“ im Grand Central District in den Pride-Monat reingefeiert. Am 7. Juni geht es dann familienfreundlich weiter: Im North Straub Park steigt die „Youth Pride“ und ein bunter Familientag für LGBTIQ*-Jugendliche und ihre Freunde und Familien. Danach reiht sich ein Highlight ans nächste: Am 12. Juni lädt die Stonewall Reception zu einem stilvollen Abend ein, am 14. wird’s bei „Get Nude: La Fête Noire“ laut und ausgelassen mit der Black-Queer-Community, am 18. rückt Transtastic die Trans- und Non-Binary-Community in den Mittelpunkt und am 21. heißt’s: Lachen erlaubt bei Womyn in Comedy – einem Abend voller queerer Comedy-Power. Der Eintritt zu den meisten Outdoor-Veranstaltungen ist kostenlos. Ausführlich über die „St. Pete Pride Events“ informiert die Website www.stpetepride.org.

Rund um St. Pete wird im Juni kräftig mitgefeiert

Übrigens: Ebenfalls im Juni finden Pride-Festivals in Dunedin und in Gulfport statt. In Dunedin, nördlich von Clearwater, sind viele Geschäfte im Besitz von Mitgliedern der LGBTIQ*-Community. Zum „Dunedin Pride“ gehören Events an mehreren Tagen, unter anderem die Golf-Cart-Parade, Bar-Crawls, Poolparty und Drag-Queen-Bowling. Gulfport ist eine entspannte Gemeinde am Wasser westlich von St. Petersburg mit Kunstgalerien, Beachvolleyball und Strandbars. Am 7. Juni findet dort das „Gulfport Pride“ statt mit Live-Musik, Entertainment und einem bunten Straßenmarkt mit 130 Ständen örtlicher LGBTIQ*- und LGBTIQ*-freundlicher Unternehmen.

St. Pete als perfekte Reisedestination für die LGBTIQ*-Community

St. Petersburg-Clearwater ist bunt, offen und kreativ – perfekt für alle, die Vielfalt und gute Vibes lieben. St. Petersburg zählt zu den LGBTIQ*+-freundlichsten Städten Floridas mit einer progressiven Stadtregierung und vielen Initiativen. Kein Wunder, dass die Stadt immer wieder unter die „Best Places to Live for LGBTQ+ People“ gewählt wird.

Neben dem St. Pete Pride Festival hat die Region auf das ganze Jahr über einiges zu bieten: Kunst und Kultur, coole Bars, Drag Shows, Filmfestivals und regelmäßige Community-Treffen. Auf der offiziellen Website von St. Pete-Clearwater findet man alle Tipps auf einen Blick: von den schönsten Stränden über Restaurants, Unterkünfte und Geschäfte, Bars und Ausgehempfehlungen bis zu Partylocations sowie Antworten auf wichtige Fragen.

INFO

www.visitstpeteclearwater.com