THAILAND: Urlaub in der Sandbox

So leer wie heute war es an Thailands Stränden lange nicht. Wer seit dem Beginn der Pandemie einreisen wollte, musste in eine streng überwachte Hotel-Quarantäne. Der Tourismus kam damit fast zum Erliegen. Mit dem Sandbox-Modell will die thailändische Regierung das ändern – die Hürden sind aber weiterhin hoch.

× Erweitern Foto: Carsten Heider Phuket

Früher war es leicht, in Thailand seinen Urlaub zu verbringen. Vor der Einreise musste man seine persönlichen Daten in einen kleinen Papiervordruck zwängen, dann gab es bei der Passkontrolle ein kostenloses Visum für bis zu dreißig Tage. Heute ist die Reisevorbereitung ein aufwändiges Unterfangen. Man braucht Geduld, ein gutes Dutzend Dokumente und zusätzliches Geld für zwei PCR-Tests vor Ort.

Phuket und Koh Samui geöffnet

Dann dürfen vollständig geimpfte Urlauber in die so genannte Sandbox einreisen. Das sind die Inseln Samui und Phuket, die unter Auflagen wieder geöffnet wurden. Die Einheimischen sind dort bereits zu großen Teilen geimpft. Für die Sandbox-Regionen Phuket und Koh Samui sowie für Teile von Phang-Nga (Khao Lak und Koh Yao) und Krabi (Koh Phi Phi, Koh Ngai und Railay Beach) gilt: vollständig Geimpfte müssen sieben Nächte in ausgewiesenen SHA+-Hotels verbringen bevor sie ihre Reise in ganz Thailand fortsetzen können, sind jedoch ab dem ersten negativen Testergebnis direkt nach Ankunft im Hotel von der Quarantäne befreit und können die Inseln erkunden. Bei einer Einreise über Bangkok müssen auch vollständig geimpfte Urlauber sieben Nächte in Hotel-Quarantäne.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Viel Platz im Flugzeug

Die erste Belohnung für die zusätzliche Reisevorbereitung und die Einschränkungen vor Ort bekommt der Urlauber schon auf dem Weg nach Thailand. Die Nachfrage nach Tickets für Langstreckenflüge ist gering. Entsprechend viel Platz gibt es im Flugzeug. Vor Ort sind auch die meisten Hotels kaum ausgelastet, die Sehenswürdigkeiten nicht überlaufen und die Strände leer. Und da sich die Einheimischen über jeden Urlauber freuen, gibt es noch extra viel thailändische Gastfreundschaft.

ANREISE

Singapore Airlines fliegt zehnmal wöchentlich ab Frankfurt und fünfmal pro Woche ab München nach Singapur. Von dort geht es nach kurzer Umsteigezeit weiter nach Phuket. www.singaporeair.com

HOTEL

Das Anantara Layan Phuket Resort liegt an einer der schönsten Buchten von Phuket und hat die Pandemie für eine ausgiebige Renovierung genutzt. Neue Zimmer, ein neues Restaurant und ein neuer Pool. www.anantara.com

× Erweitern Foto: anantara.com Anantara Phuket

INFO

Informationen zum Sandbox-Modell gibt es auf www.thailandtourismus.de

Vor der Einreise muss man zwei Applikationen auf seinem Handy installieren und sich dort registrieren: die Apps Thailand Plus und MorChana.

Eine Übersicht über die Einreisebestimmungen findet man hier.

Vor der Einreise benötigt man ein Einreisezertifikat (CEO) und das so genannte T8-Formular.

Außerdem muss man je nach Aufenthaltsdauer diverse PCR-Tests vorher buchen und bezahlen.