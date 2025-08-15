TOP 6: Travel Proud-Hotels in Europa

Mit 100.000 Mitgliedern hat das Travel Proud-Programm von Booking.com einen Meilenstein erreicht. Ab sofort können die LGBTIQ*-freundlichen Hotels in der Suchfunktion auch gefiltert werden.

Das Herzstück der Travel Proud-Initiative und der erste Schritt, um eine Proud Certified-Unterkunft auf der Booking.com-Plattform zu werden, ist ein online-Training für Beschäftigte der Hotels. Das Training befasst sich mit den besonderen Herausforderungen und Hindernissen, mit denen die LGBTIQ*-Community auf Reisen konfrontiert ist. Ziel ist es, den Fachleuten des Gastgewerbes zu helfen, die Dinge aus einer möglicherweise anderen Perspektive zu sehen und einige praktische Fähigkeiten und Techniken zu vermitteln, die sie sofort in die Praxis umsetzen können. Nachdem das Training absolviert wurde und die Partnerunterkünfte sich verpflichten, ihren Gästen einen inklusiveren Aufenthalt zu bieten, erhalten sie eine Travel Proud-Kennzeichnung auf ihrer Unterkunftsseite, um so potenziellen Gästen zu zeigen, dass sie sich auf ein gastfreundliches Erlebnis freuen können. Auf der deutschen Booking.com-Website findet sich der Travel Proud-Filter unter der Kategorie „Reisegruppe“.

Wir stellen sechs europäische Travel Proud-Hotels vor:

× Erweitern Foto: Sofitel Legend The Grand Amsterdam Sofitel Amsterdam

Amsterdam – Sofitel Legend The Grand

Das im Herzen der Altstadt gelegene Luxushotel blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und ist das erste Hotel überhaupt, dass die Zertifizierung als Travel Proud-Hotel erhielt. Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert war Kloster, königliches Gästehaus, Sitz der holländischen Admiralität und diente sogar als Rathaus. In den insgesamt 178 Zimmern und Suiten verbindet sich französische Eleganz mit modernem Design – trotz der historischen Substanz muss man als Gast nicht auf modernste Technologie verzichten. Mit seinen 5- bis 7-gängigen Menüs konzentriert sich Küchenchef Raoul Meuwese im Restaurant Bridges auf klassische französische Gerichte mit internationalem und regionalem Touch. Der Sofitel Spa verfügt neben einem Innenpool über Sauna, Hamam und Fitnessstudio.

Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, Niederlande

× Erweitern Foto: Hotel Nomad Basel Basel

Basel – Nomad Design & Lifestyle Hotel

Das Nomad ist eine lebendige Symbiose aus urbanem Lifestyle, Architektur und Gastlichkeit – für Designliebhaber und Stadtentdecker. Als Mitglied des von Booking.com initiierten Programms Travel Proud präsentiert sich das Hotel als inklusives Refugium im Herzen der Baseler Altstadt. Das ehemalige Wohnhaus aus den 1950er-Jahren wurde 2016 zu einem 4-Sterne-Boutique-Hotel mit 65 individuell gestalteten Zimmern umgebaut. Gäste genießen moderne Ausstattung wie Flatscreen-TV, L’Occitane-Produkte, kostenloses WLAN, Fitnessraum mit Sauna sowie einen Zugang zum Library Club mit Getränken und Obst. Im hoteleigenen Restaurant „Eatery“ gibt’s internationale Streetfoodküche, Cocktails sowie sonntags einen Live-Brunch.

Brunngässlein 8, 4052 Basel, Schweiz

× Erweitern Foto: Hotel Berlin, Berlin Hotel Berlin, Berlin

Berlin – Hotel Berlin, Berlin

Das zentral gelegene Hotel Berlin, Berlin ist nur einen Katzensprung vom queeren und lebhaften Nollendorfkiez entfernt. Auch das legendäre KaDeWe, der Ku’damm und der Berliner Tiergarten sind bequem in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Mit 701 Zimmern und 29 Suiten bietet das Hotel somit den perfekten Ausgangspunkt, um die Hauptstadt zu erkunden. Neben einem modernen Fitnessbereich lädt das Italian Style Deli Lütze zum Verweilen und Genießen ein.Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle: Das Hotel ist mehrfach zertifiziert, darunter als Travel Proud-Hotel und setzt auf zahlreiche umweltfreundliche Konzepte sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.

Lützowplatz 17, 10785 Berlin

× Erweitern Foto: Voco Hotel Manchester/IHG Voco Manchester

Manchester – Voco Hotel

Das zur IHG-Gruppe gehörende Voco Hotel Manchester ist ein stilvolles, LGBTIQ*-freundliches Hotel im Herzen der Stadt. Mit seiner Nähe zum Gay Village und der Canal Street ist es der ideale Ausgangspunkt für queere Reisende. Das Hotel bietet moderne Zimmer und eine entspannte Atmosphäre. Als Partnerhotel des Manchester Pride ist besonders das "Stay with Pride“-Angebot hervorzuheben, das Gästen ermöglicht, die Pride-Feierlichkeiten in Manchester hautnah zu erleben. Mit seinem modernen Charme und durchdachten Details bietet das Voco Hotel eine Wohlfühloase im Herzen der Stadt. Es verfügt über eine entspannte Bar und ein britisches Restaurant, sodass man sich vor einem Ausflug die Szene gut stärken und mit einem Drink in die Nacht starten kann.

59 Portland St, Manchester M1 3HP, Vereinigtes Königreich

× Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Mykonos

Mykonos – Axel Beach

Das neu eröffnete Axel Beach Mykonos ist eine Oase für queere Reisende: Außen strahlend weiß und minimalistisch, innen farbenfroh und offen für Individualität. Einige der insgesamt 31 Zimmer öffnen sich zum Garten, andere zum zentralen Pool oder zum Meer – und manche verfügen sogar über einen privaten Pool. Beliebtester Spot ist jedoch der Skybar-Pool, an dem man die Sonne Griechenlands genießt. Nur wenige Schritte trennen das Hotel vom lebendigen Zentrum Mykonos’ mit seinen charmanten Gassen. Die Strände Ornos und Platys Gialos sind ganz in der Nähe, die LGBTIQ*-Hotspots Elia Beach und Super Paradise Beach nur wenige Autominuten entfernt. Ideal zum Abschalten, Auftanken – und um ganz man selbst zu sein.

Vrisi Region, Mykonos Ring Road, Mikonos 846 00, Griechenland

× Erweitern Foto: Liz Perdacher/Hotel Motto Hotel Motto

Wien – Hotel Motto

Das schönste „Freudenhaus“ Wiens ist verträumt, elegant, sexy, extravagant und open-minded. Oder einfach „Something wonderful and extraordinary“. Und natürlich Teil der Travel Proud-Family. Im Herzen der Stadt, mitten auf der Mariahilfer Straße, liegt das 2021 eröffnete Boutiquehotel in einem hippen Viertel – umgebenvon den angesagtesten Bars, Klubs, Shops und Fitnessstudios sowie den beliebtesten Gay-Bars. Das Hotel MOTTO ist selbst der Place to Be. Es verbindet das Paris der 1920er mit dem einzigartigen Wiener Schmäh und skandinavischer Gemütlichkeit. 91 Zimmer und Suiten, ein kleines Spa mit Sauna und Fitnessbereich, eine hauseigene Bio-Bäckerei – und natürlich der Hotspot der Wienern und der Gäste: das Rooftop Restaurant & Bar „Chez Bernard“ mit seiner bezaubernden Dachterrasse, die in den sonnigen Monaten Ausblick auf die Schönheiten der Stadt bietet.

Mariahilfer Straße 71A, Eingang: Schadekgasse 20, 1060 Wien, Österreich

Alle Hotels können auf Booking.com gebucht werden