Washington D.C.: So feierte die U.S. Hauptstadt den WorldPride

Hunderttausende feierten am Wochenende den WorldPride in Washington mit einer Parade und einem großen Demonstrationszug. (m* berichtete). Trotz politischer Spannungen, abgesagten Konzerten und einigen Sponsorenrückiehern zeigte sich die Community ungebrochen solidarisch. Zu den Höhepunkten gehörten u.a. Auftritte von Jennifer Lopez, Troye Sivane, Paris Hilton, Cynthia Erivo und Doechii. Zugleich überschattete ein Messer- und Schussangriff am Dupont Circle die Stimmung: Am Abend wurden zwei Jugendliche bei einer Auseinandersetzung im Park mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, wenig später traf ein Schuss einen Mann am Fuß – alle Opfer sind außer Lebensgefahr.

Hier unsere schönsten Fotos von der Parade und dem Straßenfestival:

Weitere Infos zu Washington D.C. gibt es unter www.washington.org