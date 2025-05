Präsidentschaftswahl in Polen: Wohin steuert das Land?

Die Präsidentschaftswahl in Polen findet am 18. Mai statt. Die Wahl ist richtungsweisend für die Zukunft Polens. Ein Sieg Trzaskowskis würde die pro-europäische Agenda der Regierung Tusk stärken. Ein Erfolg Nawrockis könnte hingegen die konservative Opposition stärken und die Umsetzung von Reformen erschweren. Umfragen sagen ein enges Rennen zwischen den beiden voraus.

Der Spitzenkandidat für die polnische Präsidentschaft, der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, ist ein bekennender Europabefürworter, der sich für eine Lockerung der Abtreibungsgesetze und den Schutz der Rechte von LGBTIQ* einsetzt. Er tritt für die regierende Bürgerkoalition (Koalicja Obywatelska, KO) an und wird von der Regierungspartei Platforma Obywatelska (Bürgerplattform, PO) von Premierminister Donald Tusk unterstützt. Trzaskowski, der seine erste Präsidentschaftskandidatur bei den Wahlen 2020 knapp gegen den konservativen Andrzej Duda verloren hat, liegt nun vor dem ersten Wahlgang am 18. Mai in den Meinungsumfragen vorn.

Sein stärkster Konkurrent ist Karol Nawrocki. Der parteilose nationalistische Historiker mit Interesse an der Unterwelt kandidiert mit Unterstützung der konservativen Hauptoppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) für das polnische Präsidentenamt. Die Partei ist eng mit dem scheidenden Präsidenten Andrzej Duda verbündet, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Der 43-Jährige liegt derzeit in den Umfragen auf dem zweiten Platz mit rund 25 Prozent der Stimmen.

Die Wahl verspricht ein spannendes Rennen zwischen liberalen, konservativen und rechten Kräften. Sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, könnte die Entscheidung erst in der Stichwahl am 1. Juni fallen.

Wer ist Rafal Trzaskowski?

Rafal Trzaskowski stammt aus einer intellektuellen Warschauer Familie. Sein Vater Andrzej war in den 1950er Jahren ein berühmter Pianist, als Jazz unter dem Eisernen Vorhang noch als Musik des „Feindes“ galt.

Seine politische Laufbahn begann Trzaskowski in einem Jahr, das für den ehemaligen Sowjetblock ein Erdbeben war: 1989, als die Berliner Mauer fiel. Damals war er noch ein Teenager, brach die Schule ab und arbeitete als Freiwilliger im Wahlkampf während der ersten freien Wahlen in Polen, die das Ende der kommunistischen Ära markierten.

Er schloss sein Studium an der Universität Warschau ab, wo er später mit einer Arbeit über die EU-Reform promovierte. Außerdem hat er in Oxford und Paris sowie am Europakolleg studiert.

Trzaskowski spricht Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch und arbeitete eine Zeit lang als Englischlehrer. Als frankophiler Mensch hat er sich sogar den Spitznamen „Bonjour“, also „Hallo“ auf Französisch, verdient – ein Seitenhieb auf Kritiker*innen, die ihn als elitär bezeichnen.

In einem Facebook-Post beschrieb der 53-Jährige einmal seine Liebe zu alten Büchern und erklärte, dass er in seiner Jugend Marihuana geraucht habe, allerdings nur „selten“.

× Erweitern Foto: Mateusz Birecki / NurPhoto / NurPhoto via AFP Rafal Trzaskowski

Politische Karriere unter Donald Tusk

Im Jahr 2000 arbeitete Trzaskowski am Beitritt Polens zur EU mit und wurde dann Berater der Delegation der Bürgerplattform im Europäischen Parlament. Er wurde 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments und trat 2013 in eine frühere Regierung unter der Leitung von Tusk ein, der später Präsident des Europäischen Rates wurde. Trzaskowski war zunächst Technologieminister und dann stellvertretender Außenminister. Von 2015 bis 2018 war er Mitglied des polnischen Parlaments für die Bürgerplattform und wurde 2017 zum stellvertretenden Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei gewählt.

2018 wurde Trzaskowski zum Bürgermeister von Warschau gewählt und 2024 wiedergewählt, Kritiker*innen werfen ihm allerdings vor, er habe während seiner Amtszeit zu wenig getan.

Frauen- und LGBTIQ*-Rechte

Trzaskowski, der verheiratet ist, zwei Kinder und eine französische Bulldogge namens Babel („Bubble“) hat, mit der er häufig für Fotos posiert, hat geschworen, sich für Frauenrechte einzusetzen und die Abtreibung in dem überwiegend katholischen Land zu legalisieren, in dem das Verfahren fast vollständig verboten ist.

Im März, am Internationalen Frauentag, versprach er, dafür zu sorgen, dass „dieses mittelalterliche Anti-Abtreibungsgesetz der Vergangenheit angehört“. Er werde Maßnahmen unterstützen, die eine Abtreibung bis zur 12. Woche erlauben würden – ein Schritt, der von der Bürgerlichen Koalition zugesagt wurde, die jedoch noch nicht über die Änderungen im Parlament abgestimmt hat.

Zum Thema LGBTIQ*-Rechte, einem weiteren brisanten Thema in Polen, sagte Trzaskowski, er unterstütze die Idee der zivilen Unionen, auch für gleichgeschlechtliche Paare.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Polen verurteilt, weil es sich weigert, gleichgeschlechtliche Paare anzuerkennen und zu schützen, die in dem EU-Land weder heiraten noch ihre Partnerschaft registrieren lassen können.

In einer Wahldebatte im April sagte Trzaskowski, es sei „völlig absurd, dass zwei Menschen, die ihr ganzes Leben lang zusammen sind, sich nicht gegenseitig im Krankenhaus besuchen oder einander beerben können“.

Als er zum Bürgermeister von Warschau gewählt wurde, unterzeichnete er eine „LGBT+-Erklärung“, in der er versprach, homosexuelle Menschen zu schützen, was die Rechtsnationalisten des Landes verärgerte, die gegen eine vermeintliche „LGBT-Ideologie“ kämpfen.

Wer ist Karol Nawrocki?

Nawrocki wurde 1983 in der Hafenstadt Danzig geboren, wo er in seiner Jugend Fußball spielte und boxte und später einen Doktortitel in Geschichte und einen MBA-Abschluss erwarb.

Von 2017 bis 2021 war er Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Seit 2021 leitet er das Institut des Nationalen Gedenkens (IPN) zur Untersuchung von Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Zu seinen Forschungsinteressen gehören die antikommunistische Opposition in Polen, das organisierte Verbrechen während der kommunistischen Ära und die Sportgeschichte.

Letztes Jahr setzte Russland Nawrocki auf seine Fahndungsliste, weil er angeblich versucht hat, Denkmäler aus der Sowjetzeit in Polen zu entfernen.

× Erweitern Foto: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto / NurPhoto via AFP Karol Nawrocki

Wahlkampfthema Ukraine

Sein Wahlkampfslogan „Polen zuerst, Polen zuerst“ spiegelt seine Ansichten über die fast eine Million ukrainischer Flüchtlinge wider, die in dem EU- und NATO-Land leben. Während Nawrocki versprochen hat, die Unterstützung Polens für die benachbarte Ukraine gegen die russische Invasion fortzusetzen, hat er die den Flüchtlingen gewährten Leistungen angeprangert.

Im Januar sagte Nawrocki, Polen könne sich „keine Maßnahmen leisten, die unsere eigene Wirtschaft, die Landwirtschaft und die polnischen Brieftaschen treffen“. In einem Wahlkampfvideo vom April sagte er, dass „Sozialleistungen vor allem den Polen zugute kommen werden“ und dass „bei Warteschlangen vor Ärzten und Kliniken polnische Bürger Vorrang haben müssen“.

Im Mai behauptete er außerdem, dass die Ukraine „keine Dankbarkeit für das gezeigt hat, was die Polen getan haben“, und warf dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij eine „Unverschämtheit“ vor.

Fotos mit Trump

Nawrocki ist ein Bewunderer von US-Präsident Donald Trump und sagte, Polen solle sich auf die Gestaltung und Führung der Beziehungen Europas zu dem US-Führer konzentrieren. Die beiden trafen zwei Wochen vor der Wahl im Weißen Haus aufeinander und Nawrocki behauptete später, Trump habe ihm gesagt: „Sie werden gewinnen“. Einige Abgeordnete der Regierungskoalition haben Trump der Wahleinmischung beschuldigt.

Doppelte Identität

Nawrocki hat mehrere Bücher geschrieben, darunter eines unter einem Pseudonym, das ihn in einen ungewöhnlichen Skandal verwickelte.

Im Jahr 2018 veröffentlichte er heimlich ein Buch über den kommunistischen Gangster Nikodem Skotarczak unter dem Pseudonym Tadeusz Batyr. Im selben Jahr trat „Batyr“ im staatlichen Fernsehen auf und sagte mit verschwommenem Gesicht und verstellter Stimme, Nawrocki habe ihn zu seinem Werk inspiriert.

Nawrocki seinerseits schrieb in den sozialen Medien, Batyr habe ihn um Tipps gebeten und fügte hinzu: „Er bedankte sich bei mir mit einem interessanten Buch, das ich empfehlen kann.“

Lokale Medien haben jedoch kürzlich aufgedeckt, dass Batyr und Nawrocki ein und dieselbe Person sind, was nicht nur unter Politiker*innen aus rivalisierenden Lagern für Erheiterung sorgte.

Ein TikTok-Nutzer sagte: „Vielleicht werden sie Batyr bei der Stichwahl durch Nawrocki ersetzen. Auf jeden Fall steht der eine hinter dem anderen. Das sind schon zwei Stimmen“.

Nawrocki werden auch Verbindungen zu Gangstern und Neonazis vorgeworfen. Er wies die Vorwürfe als „tiefgreifende Manipulation“ zurück und sagte, seine Kontakte zu diesen Personen seien nur selten und zu beruflichen Zwecken gewesen. „Niemand hat je ein gutes Wort über den Nazismus von mir gehört“, so Nawrocki. *AFP/sah