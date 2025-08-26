Hautpflege, die einfach mal macht, was sie soll

Die Produkte von SEINZ. decken alles ab, von Haut- und Körperpflege bis hin zum Haarstyling. Dabei setzt die Marke auf eine Kombination aus leistungsstarken, naturnahen Inhaltsstoffen, nachhaltigen Verpackungen und Düften, die einfach Laune machen. Das Ganze kommt in einem minimalistischen Design, das sich im Bad sehen lassen kann.

Frische-Kick für müde Haut: Der Vitamin C Booster

Morgens im Spiegel eher so "Zombie-Apokalypse" als "Guten Morgen, Welt"? Der Vitamin C Booster von SEINZ. könnte dein neuer bester Freund werden. Die Formel mit 10 % hochwirksamem Vitamin C schützt deine Haut vor freien Radikalen und kurbelt die Kollagenproduktion an. Das Ergebnis: Die Haut wirkt sichtbar glatter und strahlender. Dank Hyaluronsäure gibt's obendrauf eine Extraportion Feuchtigkeit. Der Booster zieht fix ein, klebt nicht und ist die perfekte Grundlage für deine Tagespflege – am besten eine mit Lichtschutzfaktor!

Kampfansage an die Zeit: Die Anti-Aging Creme

Die ersten Fältchen machen sich bemerkbar? Kein Grund zur Panik. Die SEINZ. Anti-Aging Creme wurde speziell für reifere Männerhaut entwickelt. Mit Lichtschutzfaktor 30, Peptiden, Hyaluronsäure und Vitamin E versorgt sie die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, mildert feine Linien und verbessert die Elastizität. Antioxidantien schützen zusätzlich vor fiesen Umwelteinflüssen. Die Creme fettet nicht, zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm glattes Gefühl.

Sicher durch den Tag: Das Anti-Transpirant Sport

Egal ob im Gym, im stressigen Meeting oder beim Feiern: Das SEINZ. Anti-Transpirant Deospray Sport bietet 48 Stunden lang zuverlässigen Schutz vor Schweiß und Körpergeruch. Das hat sogar Stiftung Warentest überzeugt, die das Produkt in der Ausgabe 06/2025 mit "Gut" bewertet hat – eine der besten Noten im Test. Die Formel wirkt antibakteriell, ohne die Haut auszutrocknen. Der maskuline Duft nach Zitrusfrüchten, Bergamotte und Zedernholz sorgt für langanhaltende Frische.

Frische für Körper und Haar: Das Duschgel Sport

Für alle, die es unkompliziert mögen: Das SEINZ. Duschgel Sport reinigt Haut und Haar gründlich und schonend. Die vegane Formel mit natürlichen Inhaltsstoffen belebt mit einem frischen Duft und schützt die Haut vor dem Austrocknen. Pluspunkt für die Umwelt: Die Verpackung besteht zu 85 % aus Recyclingmaterial. Perfekt für den Start in den Tag oder nach dem Sport.

