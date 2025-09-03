„Lady Gaga. Tim Burton. Das Bild ist der Beweis, dass Albträume wahr werden können.“

× Erweitern Foto: Netflix Tim Burton, Lady Gaga Ein neues Lied von Lady Gaga gibt es auch: „The Dead Dance“. Heute um 18 Uhr ist die Premiere!

Die 2. Staffel von „Wednesday" gibt es heute!

Klingt nicht nett, ist aber mit einem Augenzwinkern gemeint. Und vom Sender so selbst gepostet ... Es geht natürlich um die grandiose und erfolgreiche Tim-Burton-Serie „Wednesday“, die mit neuen Folgen aufwartet. Und eben mit Lady Gaga.

Zur Handlung: Mit Beginn des neuen Schuljahres steht Wednesday Addams (gespielt von Jenna Ortega) erneut vor rätselhaften Ereignissen. Dabei sieht sie sich nicht nur mit ihrer eigenen Familie, sondern auch mit alten Widersachern und überraschenden neuen Verbündeten konfrontiert. Mit ihrem messerscharfen Verstand und ihrem charakteristisch trockenen Humor begibt sie sich auf die Suche nach dunklen Geheimnissen, die unter der Oberfläche verborgen liegen.

Für die zweite Staffel von „Wednesday“ kehren Alfred Gough und Miles Millar als Creator und Showrunner zurück. Auch Tim Burton ist erneut als Executive Producer und Regisseur beteiligt und prägt weiterhin das düster-skurrile Setting der Serie. Neu zum Cast stößt unter anderem die Gaga. Und bei der ist ja immer Halloween, oder? www.netflix.com

