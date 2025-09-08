Agnes' Ego

× Erweitern Foto: F. Hvass Agnes

Expand Ihr größter Hit in Deutschland ist „Release Me“.

Nach ihrem gefeierten Album „Magic Still Exists“ und den coolen Singles „BALENCIAGA COVERED EYES“ und „MILK“ veröffentlichte die schwedische Pop-Queen Agnes am vergangenen Freitag ihre neue Single „EGO“ – der dritte Vorgeschmack auf ihr kommendes Album.

Das klasse Lied hat sie zusammen mit echten Größen wie Vincent Pontare (etwa für Madonna, Avicii & Swedish House Mafia am Start), Hannah Wilson (arbeitet mit Tove Lo und Galantis), Kerstin Ljungström und Frans Bryngel (The Weeknd, Ingrosso) geschrieben. Musikalisch geht es in einen klubbigen Kosmos aus Disco-Vibes und Pop – richtig tanzbar! Inhaltlich wird es ernster: In dem Lied „EGO“ geht darum, das eigene Ego loszulassen und sich für Neues zu öffnen – ob in Beziehungen oder sich selbst gegenüber.

× Erweitern Foto: Universal Music

Über Agnes: Die schwedische Sängerin und Songwriterin Agnes wurde bereits in jungen Jahren durch ihren Sieg in der Castingshow „Idol“ bekannt und landetet mit „Right Here, Right Now (My Heart Belongs to You)“ vorne in den Charts. Seither hat sie sich musikalisch stetig weiterentwickelt – von poppigen Anfängen hin zu einem disco-orientierten Up-Tempo-Stil. Mit ihrem zeitlosen Hit „Release Me“ gelang ihr schließlich der internationale Durchbruch – inklusive Gold-Status in Deutschland, Hits wie „When You Tell the World You’re Mine“ und „On and On“ folgten. Auch in jüngerer Zeit feiert sie Erfolge – unter anderem in Zusammenarbeit mit Purple Disco Machine.