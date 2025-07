Cat Lion – Country aus Österreich

Mit ihrem lang erwarteten Debütalbum „On My Cloud“ beweist Cat Lion eindrucksvoll, warum sie zu den spannendsten und vielversprechendsten Solokünstlerinnen der europäischen New Wave of Country Music zählt.

Denn schon als kleines Mädchen war die Österreicherin vom einzigartigen Stil der Cowboys und Cowgirls fasziniert – und vom Freiheitsgefühl, das in der Country Music mitschwingt, wenn sie vom wilden, romantischen Leben in der Prärie erzählt. Dann war die Zeit reif, ihre alte Leidenschaft neu aufleben zu lassen. 2022 fasst Cat Lion den Entschluss, sich endlich ihren

langgehegten Traum von einer Musikkarriere zu erfüllen. Sie stellt eine Band zusammen – und schon bald folgen erste Auftritte auf lokalen Festivals. Der Durchbruch lässt nicht lange auf sich warten: Im November 2023 wird sie mit dem „Pullman City Country Music Award“ in der Kategorie „New Country“ ausgezeichnet. 2024 ist sie auf zahlreichen Festivals und Events live zu erleben – Ein besonderes Highlight: Ihr Auftritt bei den International Country Music Awards in Texas, wo sie auch das amerikanische Publikum begeistert. „Wir Österreicher*innen sind sehr heimatverbunden und haben bekanntlich einen starken Bezug zu traditioneller Musik“, verrät die Sängerin schriftlich. „Auch die Country Music ist in gewisser Weise eine Art der Volksmusik, mit der auch wir uns sehr gut identifizieren können. Mit meiner Band auf der Bühne zu stehen bedeutet für mich die ultimative Form der Freiheit. Wenn der Beat marschiert und der Bass vibriert, fühle ich mich unbeschreiblich lebendig; als würde ich auf einem Pferderücken durch die Steppe fliegen. Oder auf einer Wolke schweben.“ catlionmusic.com