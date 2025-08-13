Hot Chips „Best of“-Album „Joy In Repetition“

× Erweitern Foto: L. Mason Hot Chip

Am 5. September erscheint ein erster Karriererückblick der vor allem in der (queeren) Klubszene gefeierten Band Hot Chip.

Expand Foto: Driven By The Music (H'Art) Donna Summer 1981 Donna Summers „Sunset People“ von 1979 / 1980 wurde dank Hot Chip 2013 erneut zum Hit.

Hot Chip sind mehr als nur eine Elektropop-Band – sie sind Klangtüftler, Sound-Nerds und Szene-Lieblinge in einem. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 durch Alexis Taylor und Joe Goddard hat sich die britische Formation zu einem festen Bestandteil der internationalen Klubszene entwickelt – insbesondere in der queeren Community, wo ihre Mischung aus emotionalem Pop, cleverem Elektro und tanzbarem Indie längst Kultstatus genießt. Jetzt erscheint „Joy In Repetition“ ihr erstes „Best of“, das ihre Karriere erklingen lässt. Darauf sind Klassiker wie „Ready for the Floor“, „I Feel Better“ und „Over and Over“ und Neues wie „Devotion“.

Mit ihrem einzigartigen Gespür für Sounds durften sie bereits Musikgrößen wie Donna Summer, Amy Winehouse und Kraftwerk remixen – eine Ehre, die nicht vielen zuteilwird. Ob auf Festivals, in Underground-Klubs oder in den internationalen Albumcharts: Hot Chip überzeugen durch Innovation, Gefühl und die richtige Portion nerdigen Charme. Ihr musikalisches Universum ist verspielt, intelligent und absolut tanzbar – eine Hommage an das elektronische Pop-Erbe der letzten Jahrzehnte, neu gedacht für eine Gegenwart, die Vielfalt feiert.

