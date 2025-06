John Reid ist tot

× Erweitern Fotos: Syco Music, www.12one.com, RCA, BMG, Arista

Expand Foto: EMI Sein „When the Heartache Is Over“ machte Tina Turner 1999 bei der jungen Generation populär.

Den Sänger und Songwriter John Reid kennt #mensch bei uns vor allem als Stimme der Hits der Nightcrawlers. „Surrender Your Love“ zum Beispiel oder auch „Don’t Let the Feeling Go“ und natürlich „Push the Feeling on“ sind Klassiker der House- und Klubwelt.

Heute wurde sein gestriger Tod im Alter von 61 Jahren bekanntgegeben. Doch seine Musik bleibt: John Reid hatte nicht nur als Sänger, sondern auch als Songwriter einen nachhaltigen Einfluss auf die Popwelt. Er war maßgeblich an zahlreichen Hits beteiligt, die international Erfolge feierten.

So schrieb er unter anderem Tina Turners 1999er-Hit „When the Heartache Is Over“ (1999), den emotionalen Durchbruchssong „A Moment Like This“ (2002) für Kelly Clarkson – der 2006 auch erfolgreich von Leona Lewis gecovert wurde – sowie Titel für die Soulgruppe Eternal, die Boyband Westlife, den Sänger Taio Cruz und den legendären Rock-Popper Rod Stewart. Reids Werke zeichnen sich durch eingängige Melodien, große Gefühle und ein feines Gespür für die Stimme der jeweiligen Künstler*innen aus. John Reid prägte damit über Jahre hinweg den Sound mehrerer Generationen und bleibt eine feste Größe im Gedächtnis der Popgeschichte. Unsere Gedanken sind bei seiner (Wahl-)Familie und Freund*innen.

