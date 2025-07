Paul Kalkbrenner hat was Neues

× Erweitern Das neue Album soll am 10. Oktober erscheinen – auch auf Vinyl!

Expand Foto: @paulkalkbrenner Geboren wurde er zwar in Sachsen, doch er fühle sich als Berlin-Lichtenberger.

Das klingt doch wie 1992?! Mit Absicht! Denn Paul Kalkbrenner sampelte einen populären und zudem irgendwie legendären Sound – bekannt aus diversen Rave-Produktionen. Freilich hat er ihn für sein Lied „Ninety - Two“ verändert.

„Der Track klingt, als hätte sich dieser Sound einfach bis heute ohne Unterbrechung weiterentwickelt“, so der DJ und Producer dazu, der mit dem Film „Berlin Calling“ auch im Mainstream populär wurde – und seitdem viele erfolgreiche Alben veröffentlich hat. Und auch Single-Erfolge landen konnte, etwa gemeinsam mit seinem Bruder Fritz Kalkbrenner – und dem Track „Sky and Sand“. Bald wird ein neues Werk erscheinen. „The Essence“ soll am 10. Oktober erscheinen, sein erstes Album seit „Parts of Life“ 2018. Hier bei uns kannst du in sein neues Lied reinhören! paulkalkbrenner.net