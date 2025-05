„PROPAGANDA“ – Sie ist wieder da

Und zwar im SchwuZ! Der Name hat sich auch leicht verändert: Aus der bekannten „PROPAGANDA BERLIN“ wurde die „PROPAGANDA PARTY“.

In etwa vier Wochen, am 13. Juni, wird dann die Premiere an der Rollbergstraße 26 gefeiert. „PROPAGANDA PARTY meets GYM BUDDY“ heißt es ab 23 Uhr – der Einlass ist aber schon ab 22:30 Uhr. Freuen kannst du dich auf angesagte Dragqueens wie Katy Bähm und Gitti Reinhardt (kleines Bild rechts) und auf nicht weniger populäre DJs wie Jaycap und Feel.MA.