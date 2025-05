25 Jahre Nippon Connection

× Erweitern Foto: © 2024 BOKU NO OHISAMA Production Committee & COMME DES CINEMAS

Das japanische Filmfestival Nippon Connection feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Nippon ist weltweit das größte Festival des japanischen Kinos und zeigt jedes Jahr in Frankfurt rund 100 Kurz- und Langfilme sowie ein buntes Kultur-Rahmenprogramm rund um die musikalische, kulinarische und künstlerische Vielfalt Japans.

Queeres findet sich auch in diesem Jahr im Filmprogramm – im sensiblen Coming-of-Age-Film. „My Sunshine“: Takuya ist ein schüchterner Träumer, der – wie es von ihm erwartet wird – Eishockey spielt. Seine Leidenschaft für den Sport ist aber eher mäßig. Als er die Eiskunstläuferin Sakura entdeckt, die in der gleichen Eishalle trainiert, ist er fasziniert von den eleganten Bewegungen. Takuya beginnt heimlich, Pirouetten zu üben. Sakuras Trainer Arakawa ist davon derart gerührt, dass er beschließt, die beiden als Duo für einen Wettbewerb zu coachen.

× Erweitern Foto: © 2024 BOKU NO OHISAMA Production Committee & COMME DES CINEMAS

Hiroshi Okuyamas „My Sunshine“ thematisiert das Anderssein in einem stark konservativen Umfeld und erinnert damit an den herzerwärmenden „Billy Elliott“. Der Film feierte 2024 Premiere beim Filmfestival Cannes und wurde für die „Queer Palm“ nominiert.

Zur Deutschlandpremiere von „My Sunshine“ bei Nippon Connection ist Hiroshi Okuyama persönlich anwesend.

27.5. – 1.6., Nippon Connection, Festivalzentrum Mousonturm und NAXOS, Waldschmidtstr. 4 und 19, Frankfurt

„My Sunshine“ läuft am 28.5. um 18 Uhr im Mousonturm und am 1.6. um 15 Uhr im Cinéma, (Roßmarkt 7), jeweils in Anwesenheit von Regisseur Hiroshi Okuyama

Alle Infos und Termine über NipponConnection.com