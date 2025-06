FLINTA River Cruise

× Erweitern Foto: Jefferson, pexels.com, gemeinfrei

Xtremeties Ahoi: Die nimmermüde Xtremeties-Crew lädt am 6. Juli zu ihrer Partyboot-Rundfahrt auf dem Main. Die Partyboote der Xtremeties haben eine lange Tradition und sind eine der wenigen queeren Party-Cruises auf dem Main, die es noch gibt

Die Wappen von Frankfurt wird zur schwimmenden Party-Zone: inklusive coole Drinks auf dem Oberdeck an der Xtremeties-Bar und DJane Meggi mit dem passenden Cruise-Party-Soundtrack. Trotz ausgelassener Feierlaune muss man ein bisschen Disziplin an den Tag legen, um Boarding und Abfahrt nicht zu verpassen – denn das Partyschiff legt pünktlich ab und ist dann auf See! Ahoi Matros*innen!

6.7., Wappen von Frankfurt, Anlegestelle Primus-Linie am Eisernen Steg, Mainkai, Frankfurt, Boarding: 16:45 Uhr, Abfahrt 17:30 Uhr pünktlich, Rückkehr gegen 22 Uhr, Tickets über eventim.de