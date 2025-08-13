Mayer49: „beKLEIDUNG“

× Erweitern Foto: mayer49

Normalerweise haben Kunstgalerien im August Sommerpause, um dann gemeinsam mit einem großen Bang im September den neuen Saisonstart zu feiern. Bei mayer49 ist alles ein bisschen anders – zuallererst, weil sich mayer49 nicht als Galerie versteht, sondern als „Gärungshaus“, das ehrenamtlich geführt wird. Gezeigt wird eine brodelnde Komposition aus Film, Malerei, Musik, Text und Mode, zusammengemischt und ausgewählt von Pramila Chenchanna und Hans Böffgen.

Mitten in der Galerie-Sommerpause laden die beiden zu einem langen Kunstwochenende. Los geht’s mit einer Vernissage am 15. August: die Ausstellung „beKLEIDUNG“ zeigt drei unterschiedliche Perspektiven auf Klamotten: Arbeit, Kunst und Theater. Anna Viebrock ist prämierte Bühnen- und Kostümbildnerin, zusammen mit der Kostümbildnerin und Modedesignerin Lasha Iashvili hat sie das Label „Kaba“ gegründet. mayer49-Mitbegründerin Pramila Chenchanna ist Musikerin, ausgebildete Jazz-Sängerin, Künstlerin und verfolgt mit ihrem Modelabel „Persona Ingrata“ einen experimentierfreudigen Ansatz.

× Erweitern Foto: Chenchanna ClinC

Am 16. August gibt’s ein Konzert mit Chenchannas aktuellem Musik-Projekt „ClinC“: zusammen mit dem Bassisten Thore Benz interpretiert das Duo Pop-Songs neu – ganz reduziert auf Bass und Gesang.

15. – 17.8., mayer49, Robert-Mayer-Str. 49, Frankfurt, Vernissage am 15.8. ab 19 Uhr, ClinC live am 16.8. ab 16 Uhr, 17.8. 16 – 20 Uhr, weitere Öffnungszeiten im August: 23.8. und 24.8., 16 – 20 Uhr, mayer49.de