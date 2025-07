Kolumne: Vom Winde verweht

Der Sommerwind trug sie nicht mehr: Die Regenbogenflagge am Reichstagsgebäude blieb im Juli eingerollt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte entschieden, dass die Flagge am Christopher Street Day nicht mehr gehisst werden soll. Auch das queere Netzwerk der Bundestagsverwaltung durfte nicht mit dem Bundestagslogo am Berliner CSD teilnehmen.

Ein Stück Stoff? Ja. Aber eines mit Bedeutung. Für queere Menschen steht die Regenbogenfahne nicht für eine Partei, sondern für Sichtbarkeit, Würde und Schutz. Gerade in einem Sommer, in dem CSDs mehrfach Ziel von queerfeindlichen Übergriffen wurden, war das ein fatales Signal. Klöckner berief sich auf Neutralität. Doch wer die Flagge einrollt, wenn es stürmisch wird, zeigt, dass sie nur für ruhige Zeiten gedacht war. Gerade in der Pride-Saison, in der queere Menschen angegriffen, beschimpft oder bedroht wurden, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, hätte es eines sichtbaren Zeichens der Solidarität bedurft.

Wenn der Wind dreht

Man kann die Debatte nüchtern führen. Eine Flagge ersetzt kein Gesetz, keine Reform und keinen Schutzraum. Symbolpolitik hat Grenzen – aber sie ist nicht bedeutungslos. Gerade weil sie öffentlich ist, zeigt sie Haltung. Und ihr Verschwinden zeigt es ebenso.

Die Kritik entzündete sich deshalb nicht nur an der Fahne selbst, sondern an dem, was mitschwingt: die Angst, dass Sichtbarkeit wieder zur Ausnahme wird. Dass queeres Leben geduldet wird – aber bitte unsichtbar. Toleranz statt Akzeptanz. Dass der Wind sich schneller dreht als gedacht und das, was heute selbstverständlich scheint, morgen Vergangenheit ist.

Mehr als nur Stoff im Sommerwind

Der Streit um die Regenbogenfahne banalisiert, worum es wirklich geht. Er steht exemplarisch für vieles, worauf queere Menschen keinen festen Anspruch haben – was für sie aber von Bedeutung, bisweilen überlebenswichtig ist: Gedenkorte für HIV-Tote oder die Opfer von § 175. Die Einladung queerer Gruppen zu Empfängen oder Stadtfesten. Projektförderung für queere Jugendzentren, Archive oder Coming-out-Beratung. Zugang zu PrEP, trans*-spezifischer Versorgung oder queersensibler Psychotherapie. Rückzugsorte, Schutzwohnungen, Community-Spaces. Sichtbarkeit in Medien, im Schulunterricht, in der Kultur.

Viele dieser Dinge erscheinen uns mittlerweile als selbstverständlich, doch was heute als Fortschritt gilt, kann morgen schon wieder zur Verhandlungsmasse werden – abhängig von Mehrheiten, Stimmungslagen oder parteitaktischem Kalkül. Ohne rechtliche Absicherung oder strukturelle Verankerung sind sie ständig verhandelbar und gefährdet, können gestrichen, ignoriert oder mit hohen Hürden versehen werden. Wenn der Wind sich dreht, geht nicht nur ein Stück Stoff verloren. Es verwehen Sicherheit, Sichtbarkeit und Vertrauen. Deshalb ist es so wichtig, Flagge zu zeigen. Immer – nicht nur beim Flaggezeigen.