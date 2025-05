„Eine Frau von Format“ an der Oper Köln

Vor beinahe 100 Jahren, im September 1927, wurde im Berliner Theater des Westens ein neues Stück mit großer Begeisterung aufgenommen: Michael Krasznay-Krausz' Operette „Eine Frau von Format“, mit der schon zu Lebzeiten legendären Fritzi Massary in der Rolle der Dschilly Bey. Die Oper Köln präsentiert nun die erste Neuproduktion dieses Werks seit neunzig Jahren und wurde dafür bereits mit dem „Operetten-Frosch“ ausgezeichnet.

× Erweitern Foto: Matthias Jung Eine Frau von Format / Oper Köln

Im Rennen um einen Handelsvertrag mit dem Fürstentum Silistrien wird der Ankunft des Botschafters von Türkisien nicht nur von seinem ungarischen Amtskollegen, der bereits vor Ort ist, entgegengefiebert. Der Auftritt übertrifft jedoch alle Erwartungen, denn der türkische Diplomat ist eine Frau: Dschilli Bey! Dieser Umstand soll im Folgenden für allerlei Missverständnisse und überraschende Wendungen sorgen. Zur rauschend gefeierten Premiere in Berlin 1927 wurde Dschilli Bey von keiner Geringeren als der Operettenkönigin Fritzi Massary verkörpert.

Expand Foto: Matthias Jung Dschilly Bey, gespielt von Annette Dasch.

An der Oper Köln tritt die Sopranistin Annette Dasch in die prominenten Fußstapfen der Titelfigur, sie ist im klassischen Opernrepertoire ebenso zu Hause wie in Operetten wie „Im Weißen Rössl", ,,Die Fledermaus" oder ,,Die Lustige Witwe" u.a.

Ensemble-Mitglieder der Oper Köln wie Wolfgang Stefan Schwaiger (GrafGeza), Giulia Montanari (Lya, Zuntz' Tochter), KS Dalia Schaechter (Kanzler Negruzzi), Claudia Rohrbach (Fürstin Petra) oder Martin Koch (Kapitän Penesch) vervollständigen das Bühnenpersonal dieser erfrischenden Wiederentdeckung.

Mit dem Dirigenten, Arrangeur und Pianisten Adam Benzwi, Experte für und zugleich (Wieder-)Entdecker der Musik der 1920er und 30er Jahre, konnte für die musikalische Leitung ein echter Genre-Glücksgriff getan werden. Der mehrfach mit dem „Operetten-Frosch" des Bayerischen Rundfunks ausgezeichnete Regisseur Christian von Götz inszeniert zum dritten Mal am Haus und gilt als Experte für Operetten-Ausgrabungen einst verfemter Komponisten.

Das großformatige und mit viel Augenzwinkern gestaltete Bühnenbild von Dieter Richter verspricht einen rasanten Operettenabend, flankiert von den meisterhaft überzeichneten Kostümen aus der Feder von Sarah Mittenbühler.

× Erweitern Foto: Matthias Jung Eine Frau von Format / Oper Köln

Eine Frau von Format feierte am 11. Mai Premiere, weitere Vorstellungen finden am 23., 25.** und 27. Mai sowie am 1. und 4. Juni statt. Die Operette wurde von BR Klassik mit dem „Operetten-Frosch“ ausgezeichnet.

** Im Anschluss an die Vorstellung am 25. Mai gibt es im Rahmen der „Gesprächsreihe zur Demokratie“ der Oper Köln ein Podiumsgespräch mit der bekannten Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, Adam Benzwi, Christian von Götz und Svenja Gottsmann. Mehr zur Gesprächsreihe zur Demokratie unter: www.oper.koeln/de/demokratie

Oper Köln im StaatenHaus, Rheinparkweg 1, Köln-Deutz. Infos und Tickets unter www.oper.koeln/de.